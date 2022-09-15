Đúng ngày mai (thứ Sáu, 16/9), cờ tới tay ai nấy phất, 3 con giáp lên hương cuộc đời, tổ tiên trợ vận, xui rủi tiêu trừ, không cần cố cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 12:50

Đúng thứ Sáu ngày 16/9, 3 con giáp may mắn ơn trên ban phước, quý nhân mở đường, tha hồ tận hưởng nhiều điều tốt đẹp.

Tuổi Mùi

Đúng ngày mai (thứ Sáu ngày 16/9), người tuổi Mùi tài lộc đầy nhà, vận may vụt sáng. Con giáp sẽ được quý nhân nâng đỡ, mở rộng con đường thăng tiến. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp may mắn được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài.

Thời gian này còn đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng cho tuổi Mùi. Chuyện tình duyên trong khoảng thời gian của con giáp khởi sắc rực rỡ, đặc biệt là người còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội đón nhận tình cảm từ đối tượng khác phái.

Đúng ngày mai (thứ Sáu, 16/9), cờ tới tay ai nấy phất, 3 con giáp lên hương cuộc đời, tổ tiên trợ vận, xui rủi tiêu trừ, không cần cố cũng giàu - Ảnh 1
Đúng ngày mai (thứ Sáu ngày 16/9), người tuổi Mùi tài lộc đầy nhà, vận may vụt sáng. Con giáp sẽ được quý nhân nâng đỡ, mở rộng con đường thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vận trình lên hương, tài lộc thịnh vượng khi sang thứ Sáu ngày 16/9. Mọi chuyện trước kia không được như ý nay sẽ tháo gỡ khúc mắc, mở ra cho con giáp con đường thăng tiến không tồi. Tình hình tài chính lại có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực.

Thiên Tài và Thực Thần hỗ trợ sẽ giúp bạn có khả năng đánh giá chính xác tình huống trước mắt để đưa ra những quyết định đầu tư, làm ăn phù hợp. Phương diện tình cảm của của con giáp đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

Đúng ngày mai (thứ Sáu, 16/9), cờ tới tay ai nấy phất, 3 con giáp lên hương cuộc đời, tổ tiên trợ vận, xui rủi tiêu trừ, không cần cố cũng giàu - Ảnh 2
Người tuổi Dần vận trình lên hương, tài lộc thịnh vượng khi sang thứ Sáu ngày 16/9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thần Tài xuất hiện sẽ giúp người tuổi Hợi gặp nhiều điều may vào ngày mai (thứ Sáu ngày 16/9). Con giáp này có tiền tài vào nhà rủng rỉnh, cuộc sống vui vẻ, dễ mà gặt hái được thành quả đáng tự hào.

Dù vất vả nhưng tinh thần lạc quan, rạng rỡ của con giáp sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua khó khăn, chạm đến thành công rực rỡ. Bản mệnh là người thông minh và có phúc khí trong thời gian này sẽ nhận được nhiều cơ hội mới nên phải cố gắng hết sức và năng làm việc thiện.

Đúng ngày mai (thứ Sáu, 16/9), cờ tới tay ai nấy phất, 3 con giáp lên hương cuộc đời, tổ tiên trợ vận, xui rủi tiêu trừ, không cần cố cũng giàu - Ảnh 3
Thần Tài xuất hiện sẽ giúp người tuổi Hợi gặp nhiều điều may vào ngày mai (thứ Sáu ngày 16/9) - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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