Đúng ngày mai, Thứ Sáu 15/7/2022, Hung Tinh cản trở, 3 con giáp dễ hao hụt tiền của, cẩn thận đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 14/07/2022 12:05

Thứ Sáu 15/7/2022, 3 con giáp dễ hao hụt tiền của, cẩn thận đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dễ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên vào đúng ngày mai. Con giáp này tạo được sự tín nhiệm với mọi người nên luôn được giao cho những công việc quan trọng. Đây thực sự là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, nhiều khi tuổi Tý quá bảo thủ, không muốn thay đổi những điều quen thuộc với mình. Nếu cứ mãi đi theo lối mòn, con giáp này sẽ để lỡ nhiều cơ hội để hoàn thành công việc nhanh chóng và xuất sắc hơn.

Vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng không được êm đẹp, đôi bên dễ nảy sinh mâu thuẫn. Con giáp này có vấn đề khúc mắc cần chia sẻ nhưng lại chưa tìm được tiếng nói chung với nửa kia trong ngày ngũ hành tương xung. Câu hỏi bỏ ngỏ trong lòng chỉ càng khiến tuổi Tý thêm mệt mỏi, buồn chán.

Đúng ngày mai, Thứ Sáu 15/7/2022, Hung Tinh cản trở, 3 con giáp dễ hao hụt tiền của, cẩn thận đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá - Ảnh 1
Người tuổi Tý dễ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, Chính Quan nhắc nhở tuổi Tị cần phải hướng tới mọi việc với cái nhìn thực tế, rõ ràng thay vì để đầu óc trên chín tầng mây. Khi tỉnh táo, con giáp này có thể xử lý mọi thứ một cách hiệu quả và rõ ràng nhất có thể. Minh bạch giữa việc công và việc tư cũng là một cách để bản mệnh có một ngày giá trị.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của tuổi Tỵ trong ngày lại khá kém sắc, cảm giác tẻ nhạt khá rõ trong cảm xúc của bản mệnh. Con giáp này không tìm được niềm vui và sự mới mẻ trong mối quan hệ hiện tại vì thế có đôi chút tâm lý buông xuôi, có xu hướng phó mặc, kệ cho mọi thứ đến đâu thì đến.

Đúng ngày mai, Thứ Sáu 15/7/2022, Hung Tinh cản trở, 3 con giáp dễ hao hụt tiền của, cẩn thận đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá - Ảnh 2
Chính Quan nhắc nhở tuổi Tị cần phải hướng tới mọi việc với cái nhìn thực tế, rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể gặp rắc rối về chuyện tiền bạc, tài lộc dễ dàng hư hao trong thời điểm tới. Con giáp này nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, hợp lý chứ không nên mua sắm hoang phí hoặc tiêu tiền vào những nơi không xứng đáng để những khi túng thiếu có hối cũng đã muộn màng.

Chuyện tình cảm cũng không gặp may cho lắm do ngũ hành xung khắc, bản mệnh có thể bị gia đình phản đối gay gắt vì mối quan hệ với nửa kia của mình. Mặc dù cũng biết mọi người chỉ có ý tốt người tuổi Thân vẫn cảm thấy khó chịu khi bị quan tâm quá mức vào chuyện riêng tư.

Đúng ngày mai, Thứ Sáu 15/7/2022, Hung Tinh cản trở, 3 con giáp dễ hao hụt tiền của, cẩn thận đại hạn khó lường, tiểu nhân quấy phá - Ảnh 3
Người tuổi Thân có thể gặp rắc rối về chuyện tiền bạc, tài lộc dễ dàng hư hao - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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