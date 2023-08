Đúng ngày mai thứ Sáu 14/7, TOP 3 con giáp được THẦN TÀI gõ cửa, khai mở vận mệnh, tiền tài tụ về một chỗ, sự nghiệp chạm đỉnh, may mắn tột cùng

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo đường sự nghiệp của tuổi Tỵ không có gì phải chê vì được Chính Tài hỗ trợ. Bạn cứ chuyên tâm vào công việc chính của mình thì trời xanh sẽ không phụ bạn. Những nỗ lực của Tị sớm được cấp trên nhìn thấy, cho vào danh sách nhân viên tốt của cơ quan.

Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ hôm nay rất thuận lợi, hanh thông nhờ Mộc sinh Hỏa. Gia đình sắp đón người ở xa về hoặc tiễn người đi làm ăn sẽ gặp may. Con cháu có lỡ phạm lỗi đừng vội trách mà tội nghiệp, miễn sao người thân vẫn khỏe mạnh bình an là may mắn rồi.