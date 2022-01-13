Đúng ngày mai, thứ Sáu 14/1/2022, thị phi tứ phía, 3 con giáp 'quay cuồng' vì VẬN ĐEN, 'tối mặt tối mày' đối phó với tiểu nhân quấy phá

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Sáu 14/1/2022, thị phi tứ phía, 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp đi xuống thấy rõ, tiền tài đội nón ra đi.

Tuổi Sửu Theo tử vi 12 con giáp, Thương Quan xuất hiện có thể khiến người tuổi Sửu dễ trở nên nóng giận và thiếu kiên nhẫn, đó là nguyên nhân đẩy bạn vào rắc rối trong ngày hôm nay. Thay vì mất bình tĩnh, hãy kiểm soát cảm xúc cá nhân của mình nếu bạn muốn các tranh chấp và xung đột này lắng xuống.

Tâm trạng thất thường cũng khiến bạn dễ đưa ra những quyết định sai. Vì thế, trong những ngày này nhớ tránh những khoản đầu tư rủi ro, cho dù bạn tin rằng những khoản rủi ro cao thường mang đến lợi nhuận nhiều nhưng chúng chưa thực sự phù hợp cho ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Kiếp Tài nhập cục đe dọa vận tài lộc ngày thứ sáu này của người tuổi Ngọ. Bạn nên cẩn thận hơn trong những vấn đề về tài chính, đừng nên vội vã làm những chuyện mình chưa thực sự hiểu và nắm chắc phần thắng trong tay. Đồng tiền mồ hôi nước mắt không dễ dàng có được, đừng nóng vội đầu tư mạo hiểm mà mất trắng tay.

Vận trình tình cảm của con giáp này hôm nay không được như ý. Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng bạn đã bị tổn thương lòng tự trọng rất nhiều vì những lời đối phương nói ra. Một khi chịu sự tổn thương sâu sắc, tình cảm chẳng thể mặn nồng như thuở ban đầu. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Thương Quan xuất hiện cho thấy công việc của người tuổi Mùi đang có những nút thắt khó gỡ, bạn phải tốn nhiều thời gian và công sức vào đó mà chưa chắc đã tìm được lối thoát cho mình. Đây là khoảng thời gian bạn vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Đường tình duyên của những chú Dê hôm nay khá hanh thông. Đào hoa khởi sắc, đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Ngày đông giá lạnh quả đúng là lúc mà người ta xích lại gần nhau hơn. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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