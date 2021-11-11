Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/11/2021, hào quang sáng chói, 3 con giáp 'bình chân như vại' đón thu nhập ổn định, ví chỉ căng không có xẹp

Tử vi 12 con giáp cho biết, ngày mai, thứ Sáu 12/11/2021, hào quang sáng chói, 3 con giáp may mắn đón thu nhập ổn định, tài vận lên hương.

Tuổi Mão

Thực Thần xuất hiện trong tử vi thứ Sáu của người tuổi Mão giúp con giáp này nhận được phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay, nhất là nếu bạn là người làm trong các ngành nghề tự do. Bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của mình.

Trong khi đó, những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc yên bình và hòa hợp với đồng nghiệp. Mọi người bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Tài chiếu mệnh báo hiệu người tuổi Ngọ trong hôm nay có điểm sáng về tài lộc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư trước đó của mình. Ngoài ra, tài lộc còn đến từ sự trợ giúp từ gia đình bạn.

Bản mệnh cũng có thể thử vận may của mình trong ngày hôm nay, nhưng nên nhớ con giáp may mắn không nên làm giàu theo phương thức này. Những nguồn tài sản có được không phải từ sức lao động chính đáng thường không thể bền lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân đang được Lục Hợp quý nhân che chở nên vận trình có nhiều bước thăng tiến bất ngờ. Cả tình yêu và công việc của con giáp này đều đang tiến triển rất tốt, có lẽ vì vậy mà nụ cười luôn hiện diện trên môi bạn cả ngày hôm nay.

Còn trong công việc, Chính Ấn mang tới cho bản mệnh nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp. Sự chăm chỉ, cần cù đã khiến bạn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đệm giúp bạn được thăng tiến sớm trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-sau-12-11-2021-hao-quang-sang-choi-3-con-giap-binh-chan-nhu-vai-don-thu-nhap-on-dinh-vi-chi-cang-khong-co-xep-435606.html