Đúng ngày mai thứ Sáu 11/12, 4 con giáp này ngồi trên đống tiền, Thần Phật giúp vượt qua nạn lớn

Tâm linh - Tử vi 10/12/2020 06:15

Dưới đây là những con giáp may mắn ngồi trên đống tiền, được Thần Phật giúp vượt qua nạn lớn thoát chết thành công đúng ngày mai thứ Sáu 11/12.

Tuổi Mão

Mão là con giáp may mắn được yêu mến, trọng dụng vì tài năng giỏi giang hơn người. Bạn được ưu ái tiếp nhận những dự án lớn của công ty khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Có rất nhiều kẻ xấu đang tìm cách hãm hại bạn, hãy chuẩn bị tinh thần để chiến đấu, đừng để bị người khác đâm sau lưng.

con giap may man 1
Mão là con giáp may mắn được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn được quý nhân phù trợ nên vạn sự hanh thông. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, tiền bạc đều chạm đỉnh, tăng vọt lên vị trí bản thân mong muốn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều tin vui khởi sắc, độc thân tìm được ý trung nhân.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền tiêu như nước khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá khá cao khả năng giải quyết những công việc khó khăn. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Những khó khăn, bất trắc đã qua đi, bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Mọi sự nỗ lực, cố gắng trong thời điểm trước của bạn được giải quyết êm đẹp. Nói chung vận trình của bạn được cải thiện khá nhiều, tiền bạc chạm đỉnh.

Tuổi Thân

con giap may man 2
Thân đón vận may vô cùng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Thân đón vận may cực khủng trong thời điểm này. Những công việc bạn phụ trách đều đạt được thành quả tốt khiến ai cũng ganh tỵ ra mặt. Cấp trên ưu ái giao cho bạn nhiều dự án lớn hơn, điều này giúp tinh thần của bạn cực kỳ tốt. Không chỉ gặt hái được thành công mà còn có được nguồn thu nhập cực lớn.

Thân là con giáp lương thiện giúp đỡ người khác nhiệt tình. Trong công việc, bạn được đánh giá cao tài năng giải quyết vấn đề khó khăn một cách dễ dàng. Nói chung vận trình của bạn vô cùng tốt, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc lớn trời ban.

Tuổi Dậu

Dậu may mắn thoát khỏi kiếp nạn lớn nhất trong thời gian qua. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, thay đổi công việc phù hợp với chuyên môn của mình. Bên cạnh đó cũng tha hồ thể hiện tài năng tiềm ẩn khiến ai cũng nể phục sát đất. Hãy tận dụng cơ hội này để kiếm tiền, làm giàu.

con giap may man 3
Dậu thoát khỏi kiếp nạn lớn - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian khổ sở vì áp lực công việc của bạn được giải quyết êm đẹp. Những việc bạn phụ trách được đánh giá cao, tha hồ thể hiện khả năng của bản thân mà không sợ ai cản đường thăng tiến.  

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 10 ngày tới có 3 con giáp được sao thiên vương chiếu mệnh cuộc sống thăng hoa

Tử vi 10 ngày tới có 3 con giáp được sao thiên vương chiếu mệnh cuộc sống thăng hoa

Trong 10 ngày tới, tử vi cho biết có 3 con giáp được thiên vương chiếu mệnh vô cùng may mắn khi cuộc sống thăng hoa, làm gì cũng thuận lợi

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp lương thiện tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to