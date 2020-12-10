Đúng ngày mai thứ Sáu 11/12, 4 con giáp này ngồi trên đống tiền, Thần Phật giúp vượt qua nạn lớn

Mão là con giáp may mắn được yêu mến, trọng dụng vì tài năng giỏi giang hơn người. Bạn được ưu ái tiếp nhận những dự án lớn của công ty khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Có rất nhiều kẻ xấu đang tìm cách hãm hại bạn, hãy chuẩn bị tinh thần để chiến đấu, đừng để bị người khác đâm sau lưng.

Bạn được quý nhân phù trợ nên vạn sự hanh thông. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, tiền bạc đều chạm đỉnh, tăng vọt lên vị trí bản thân mong muốn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều tin vui khởi sắc, độc thân tìm được ý trung nhân.

Theo tử vi mới nhất, Mùi tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền tiêu như nước khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá khá cao khả năng giải quyết những công việc khó khăn. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Những khó khăn, bất trắc đã qua đi, bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Mọi sự nỗ lực, cố gắng trong thời điểm trước của bạn được giải quyết êm đẹp. Nói chung vận trình của bạn được cải thiện khá nhiều, tiền bạc chạm đỉnh.

Tuổi Thân

Thân đón vận may vô cùng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Thân đón vận may cực khủng trong thời điểm này. Những công việc bạn phụ trách đều đạt được thành quả tốt khiến ai cũng ganh tỵ ra mặt. Cấp trên ưu ái giao cho bạn nhiều dự án lớn hơn, điều này giúp tinh thần của bạn cực kỳ tốt. Không chỉ gặt hái được thành công mà còn có được nguồn thu nhập cực lớn.

Thân là con giáp lương thiện giúp đỡ người khác nhiệt tình. Trong công việc, bạn được đánh giá cao tài năng giải quyết vấn đề khó khăn một cách dễ dàng. Nói chung vận trình của bạn vô cùng tốt, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc lớn trời ban.

Tuổi Dậu

Dậu may mắn thoát khỏi kiếp nạn lớn nhất trong thời gian qua. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, thay đổi công việc phù hợp với chuyên môn của mình. Bên cạnh đó cũng tha hồ thể hiện tài năng tiềm ẩn khiến ai cũng nể phục sát đất. Hãy tận dụng cơ hội này để kiếm tiền, làm giàu.

Dậu thoát khỏi kiếp nạn lớn - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian khổ sở vì áp lực công việc của bạn được giải quyết êm đẹp. Những việc bạn phụ trách được đánh giá cao, tha hồ thể hiện khả năng của bản thân mà không sợ ai cản đường thăng tiến.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm