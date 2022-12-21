Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 22/12/2022, Lục Hợp tương trợ, 3 con giáp thăng hoa cả tình lẫn tiền, tài lộc sáng rực, thu nhập tăng vọt, làm ăn có lãi lớn

Tuổi Dần

Theo tử vi thứ Năm ngày 22/12/2022 của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần biết cách chú ý quan sát để phán đoán suy nghĩ, cảm xúc của người khác. Từ đó tìm ra cách ứng xử phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.



Cũng nhờ cách xã giao khéo léo này mà bạn có nhiều cơ hội chạm tay vào may mắn. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể tìm được những mối khách hàng triển vọng hoặc kí kết được những hợp đồng béo bở trong ngày thứ 5. Nếu có kế hoạch xuất hành, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.



Theo tử vi thứ Năm ngày 22/12/2022 của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần biết cách chú ý quan sát để phán đoán suy nghĩ, cảm xúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên nhìn chung tất cả các phương diện của người tuổi Thân đều rất suôn sẻ. Bạn giải quyết mọi việc khá nhanh, ổn thỏa đâu ra đấy nên có dư thời gian để làm những điều mình thích và tận hưởng cuộc sống. Tài vận trong ngày khá hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ tăng cơ hội làm giàu cho mình. Tuy nhiên bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào.