Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 22/12/2022, Lục Hợp tương trợ, 3 con giáp thăng hoa cả tình lẫn tiền, tài lộc sáng rực, thu nhập tăng vọt, làm ăn có lãi lớn

Xem tử vi hàng ngày 22/12/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết điều may mắn hay xui xẻo nào đang chờ mình phía trước, từ đó chủ động tinh thần ứng phó.
- Đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, tiền ào ào chảy vào nhà, vàng chắn trước ngõ, đón nhiều niềm vui
- Đúng ngày 27, 28, 29/11 âm lịch: Top 3 con giáp tài khí phừng phừng, liên tục đón hỷ tín, bỗng chốc giàu sụ, công danh lừng lẫy
Tuổi Dần
Theo tử vi thứ Năm ngày 22/12/2022 của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần biết cách chú ý quan sát để phán đoán suy nghĩ, cảm xúc của người khác. Từ đó tìm ra cách ứng xử phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Cũng nhờ cách xã giao khéo léo này mà bạn có nhiều cơ hội chạm tay vào may mắn. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể tìm được những mối khách hàng triển vọng hoặc kí kết được những hợp đồng béo bở trong ngày thứ 5. Nếu có kế hoạch xuất hành, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.
Tuổi Thân
Nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên nhìn chung tất cả các phương diện của người tuổi Thân đều rất suôn sẻ. Bạn giải quyết mọi việc khá nhanh, ổn thỏa đâu ra đấy nên có dư thời gian để làm những điều mình thích và tận hưởng cuộc sống. Tài vận trong ngày khá hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ tăng cơ hội làm giàu cho mình. Tuy nhiên bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào.
Kim sinh Thủy giúp đường tình duyên bình ổn, không có nhiều biến động xảy ra. Tuy nhiên tuổi Thân vẫn nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhé. Bạn đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng tới cảm xúc của đối phương, tình cảm phải luôn được vun đắp thì mới bền vững, lâu dài.
Tuổi Hợi
Thiên Tài mang tới những cơ hội buôn bán vô cùng thuận lợi cho người làm kinh doanh. Hàng hóa lưu thông trôi chảy, khách hàng giữ niềm tin nên thường xuyên quay lại ủng hộ, giúp doanh thu của bạn ngày càng tăng tiến. Với người làm công việc cố định, nếu biết tận dụng sức mạnh làm việc nhóm thì tuổi Hợi hoàn toàn có thể giành lấy thắng lợi. Vì thế hãy tập trung sức mạnh với mọi người và cùng nhau chinh phục những mục tiêu, thành quả đạt được sẽ rất ngọt ngào đấy.
Phương diện tình cảm vẫn duy trì ở trạng thái hiện tại, người có đôi vẫn quan tâm và chăm sóc nhau như lúc bình thường. Tất nhiên vẫn sẽ có những lúc khó tránh khỏi việc giận hờn, tranh cãi nhưng về cơ bản thì hai bạn vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp dành cho nhau.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm