Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 22/12/2022, Lục Hợp tương trợ, 3 con giáp thăng hoa cả tình lẫn tiền, tài lộc sáng rực, thu nhập tăng vọt, làm ăn có lãi lớn

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 06:43

Xem tử vi hàng ngày 22/12/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết điều may mắn hay xui xẻo nào đang chờ mình phía trước, từ đó chủ động tinh thần ứng phó.

Tuổi Dần

Theo tử vi thứ Năm ngày 22/12/2022 của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần biết cách chú ý quan sát để phán đoán suy nghĩ, cảm xúc của người khác. Từ đó tìm ra cách ứng xử phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Cũng nhờ cách xã giao khéo léo này mà bạn có nhiều cơ hội chạm tay vào may mắn. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể tìm được những mối khách hàng triển vọng hoặc kí kết được những hợp đồng béo bở trong ngày thứ 5. Nếu có kế hoạch xuất hành, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. 

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 22/12/2022, Lục Hợp tương trợ, 3 con giáp thăng hoa cả tình lẫn tiền, tài lộc sáng rực, thu nhập tăng vọt, làm ăn có lãi lớn - Ảnh 1
Theo tử vi thứ Năm ngày 22/12/2022 của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần biết cách chú ý quan sát để phán đoán suy nghĩ, cảm xúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên nhìn chung tất cả các phương diện của người tuổi Thân đều rất suôn sẻ. Bạn giải quyết mọi việc khá nhanh, ổn thỏa đâu ra đấy nên có dư thời gian để làm những điều mình thích và tận hưởng cuộc sống. Tài vận trong ngày khá hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ tăng cơ hội làm giàu cho mình. Tuy nhiên bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào.

Kim sinh Thủy giúp đường tình duyên bình ổn, không có nhiều biến động xảy ra. Tuy nhiên tuổi Thân vẫn nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhé. Bạn đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng tới cảm xúc của đối phương, tình cảm phải luôn được vun đắp thì mới bền vững, lâu dài.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 22/12/2022, Lục Hợp tương trợ, 3 con giáp thăng hoa cả tình lẫn tiền, tài lộc sáng rực, thu nhập tăng vọt, làm ăn có lãi lớn - Ảnh 2
Nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên nhìn chung tất cả các phương diện của người tuổi Thân đều rất suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thiên Tài mang tới những cơ hội buôn bán vô cùng thuận lợi cho người làm kinh doanh. Hàng hóa lưu thông trôi chảy, khách hàng giữ niềm tin nên thường xuyên quay lại ủng hộ, giúp doanh thu của bạn ngày càng tăng tiến. Với người làm công việc cố định, nếu biết tận dụng sức mạnh làm việc nhóm thì tuổi Hợi hoàn toàn có thể giành lấy thắng lợi. Vì thế hãy tập trung sức mạnh với mọi người và cùng nhau chinh phục những mục tiêu, thành quả đạt được sẽ rất ngọt ngào đấy.

Phương diện tình cảm vẫn duy trì ở trạng thái hiện tại, người có đôi vẫn quan tâm và chăm sóc nhau như lúc bình thường. Tất nhiên vẫn sẽ có những lúc khó tránh khỏi việc giận hờn, tranh cãi nhưng về cơ bản thì hai bạn vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp dành cho nhau.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 22/12/2022, Lục Hợp tương trợ, 3 con giáp thăng hoa cả tình lẫn tiền, tài lộc sáng rực, thu nhập tăng vọt, làm ăn có lãi lớn - Ảnh 3
Thiên Tài mang tới những cơ hội buôn bán vô cùng thuận lợi cho người làm kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày thứ 3, 4, 5 dự đoán: Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp thăng hạng tài lộc, gánh vàng về nhà, may mắn trải khắp nơi, con đường công danh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Đúng ngày thứ 3, 4, 5 dự đoán: Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp thăng hạng tài lộc, gánh vàng về nhà, may mắn trải khắp nơi, con đường công danh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Trong ngày thứ 3, 4, 5 dự đoán, 3 con giáp làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào. Bản mệnh mua nhà, sắm xe, có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ Năm ngày 22/12/2022 tử vi ngày 22/12/2022 Tử vi 12 con giáp tu vi 12 con giap 22/12/2022 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi tử vi thứ 5

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két