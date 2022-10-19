Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 20/10/2022, Thiên Tài trợ vận, 3 con giáp tranh hết tài lộc, công danh sáng chói, sự nghiệp lẫy lừng

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 06:46

Sau thời gian nỗ lực và cố gắng, sang thứ Năm ngày 20/10/2022 sẽ là lúc gặt hái thành tựu, lội ngược dòng một cách ngoạn mục với 3 con giáp này.

Tuổi Mão

Tuổi Mão gặp Thiên Tài trợ mệnh nên vận trình tài lộc trong ngày vượng phát, bản mệnh có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Cờ đã trao tới tận tay, đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy nhé. Tuy nhiên vì là ngày ngũ hành xung khắc, vận trình tình cảm của tuổi này không được suôn sẻ cho lắm, nhất là với những người còn độc thân. Con giáp này muốn tìm kiếm tình yêu cho mình nhưng lại lo sợ bản thân sẽ bị tổn thương, bị phản bội thêm một lần nữa nên nhiều lần bỏ lỡ duyên đến với mình.

Ngược lại, các cặp đôi yêu nhau thì vấn đề nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đôi khi giữa cả hai vẫn có một chút bất đồng quan điểm nhưng hoàn toàn có thể hóa giải được mà không gặp phải khó khăn gì quá lớn. Con giáp này luôn trân trọng và cố gắng gìn giữ hạnh phúc mà mình đang có.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 20/10/2022, Thiên Tài trợ vận, 3 con giáp tranh hết tài lộc, công danh sáng chói, sự nghiệp lẫy lừng - Ảnh 1
Tuổi Mão gặp Thiên Tài trợ mệnh nên vận trình tài lộc trong ngày vượng phát, bản mệnh có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Ngày Tam Hợp cục tương trợ, tuổi Tị được dự báo có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Không những các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn mà còn đạt hiệu quả cao, cấp trên hài lòng, khách hàng tin tưởng, củng cố vị thế của bạn trong tập thể. Tuy nhiên, lợi thế và những gì bạn đang đạt được cũng trở thành lý do khiến tiểu nhân ghen tị và muốn tìm cách hạ bệ bạn. Hôm nay nếu có kế hoạch đầu tư, sử dụng tiền bạc thì tuổi Tị nên thận trọng, đừng bốc đồng mà tạo cơ hội cho kẻ xấu. Luôn luôn cẩn trọng trong mọi việc, tuy hơi mất thời gian nhưng bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm tốt đẹp, bạn và người ấy có thời gian ở cạnh nhau, tuy chưa dài nhưng cũng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nên tình cảm hai người bền chặt không thể tách rời. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội làm quen, xã giao, tăng cơ hội gặp được người phù hợp.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 20/10/2022, Thiên Tài trợ vận, 3 con giáp tranh hết tài lộc, công danh sáng chói, sự nghiệp lẫy lừng - Ảnh 2
Ngày Tam Hợp cục tương trợ, tuổi Tị được dự báo có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 20/10/2022, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần rất nghiêm túc thực hiện theo các kế hoạch đặt ra từ trước, nhờ vậy mà công việc tiến triển thuận lợi, bạn không còn bị bối rối kể cả khi công việc có bề bộn đi chăng nữa. Tinh thần làm việc quyết đoán, nhanh nhẹn giúp bạn lấy được thiện cảm của nhiều bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Hãy nhiệt tình hợp tác với mọi người, bởi sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp bạn nhanh chóng chinh phục thành công.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 20/10/2022, Thiên Tài trợ vận, 3 con giáp tranh hết tài lộc, công danh sáng chói, sự nghiệp lẫy lừng - Ảnh 3
Theo tử vi ngày 20/10/2022, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần rất nghiêm túc thực hiện theo các kế hoạch đặt ra từ trước, nhờ vậy mà công việc tiến triển thuận lợi, bạn không còn bị bối rối kể cả khi công việc có bề bộn đi chăng nữa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cận ngày 23/9 âm lịch, tích phúc tích tiền, 3 con giáp mở cửa đón lộc lớn, công danh - sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tha hồ gánh tiền

Cận ngày 23/9 âm lịch, tích phúc tích tiền, 3 con giáp mở cửa đón lộc lớn, công danh - sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tha hồ gánh tiền

Dự đoán cận ngày 23/9 âm lịch là thời điểm giúp những con giáp này nhận nhiều khoản lương, thưởng, tinh thần rất phấn chấn.

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