Đúng ngày mai, Thứ Năm ngày 2/3/2023: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, công danh vang dội, đảm bảo giàu sang

Tâm linh - Tử vi 01/03/2023 06:50

Bước sang ngày mai, Thứ Năm ngày 2/3/2023, 3 con giáp may mắn sau đây đảm bảo cả đời phú quý tài lộc, chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Tuổi Sửu

Đường sự nghiệp của tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn chiếu cố nên cũng đỡ áp lực hơn mọi ngày. Bạn được cấp trên đánh giá cao về tinh thần làm việc hăng say, nói được làm được trong thời gian gần đây. Sửu là con giáp uy tín trong việc làm và hành động nhưng cần giảm bớt sự cứng nhắc mới thăng tiến nhanh được.

Mặt tiền bạc may mắn nhờ Tam Hợp cục soi chiếu nên tài lộc đổ về nhiều hơn mọi ngày. Thu nhập của bản mệnh khá ổn định, có đồng ra đồng vào, không bị bế tắc. Người tuổi này luôn tâm niệm không dựa dẫm vào ai hết nên lúc nào cũng tự lực cánh sinh, cật lực kiếm tiền, có máu kinh doanh. Tình cảm đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ. Rất có thể bản mệnh sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình trong ngày, bằng chính sức hút của mình bạn đã khiến không ít người phải đắm say. Người có gia đình biết quan tâm nội ngoại nhiều hơn, cách sống của bạn khiến mọi người phải nể.

Đúng ngày mai, Thứ Năm ngày 2/3/2023: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, công danh vang dội, đảm bảo giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi được Thiên Ấn nâng đỡ nên thời gian tới con giáp này không lo bị lép vế hay bị ức hiếp khi đi làm. Bạn cứ mạnh dạn thể hiện quan điểm và tài năng của mình, nhất định sẽ được mọi người công nhận. Người có công thì trời không bao giờ phụ lòng.

Vận tiền tài may mắn được Tam Hội cục chiếu cố nên tuổi này không phải lo chuyện tiền bạc. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính đang tiến triển vượt bậc, tuy nhiên hãy thận trọng khi tiêu pha, đừng hoang phí mà nên để dành một phần để tiết kiệm và tái đầu tư nhé. Đường tình cảm nhờ Hỏa Thổ tương sinh nên con giáp này được khá nhiều người yêu mến. Bản mệnh cũng là con giáp đáng tin cậy, biết giữ chữ tín, nói được làm được nên quý nhân cứ tự tìm đến mà thôi. Mùi không thích kiểu ba hoa, nói phét nên bạn được rất nhiều người tín nhiệm.

Đúng ngày mai, Thứ Năm ngày 2/3/2023: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, công danh vang dội, đảm bảo giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong Thứ Năm ngày 2/3/2023, Thiên Tài trợ mệnh nói rằng tuổi Mão đi làm thêm hoặc có nghề phụ sẽ may mắn. Bạn sẽ có cơ hội thăng tiến, nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp nhờ tinh thần năng nổ, nhạy bén, sắp tới mà có bầu cử thì bạn sẽ là người gặp may.

Tài lộc tăng trưởng rõ rệt hơn mọi ngày. Dù đây là ngày cuối tuần nhưng Mão vẫn kiếm tiền đều đều, không hề lười biếng, miễn có tiền thì bạn sẽ cày cuốc cật lực. Hỏa Mộc tương sinh giúp vận tình cảm của con giáp này tăng lên rõ rệt. Nay nếu nhận được lời giới thiệu từ những người quen thân thiết thì đừng từ chối, biết đâu bạn sẽ tìm thấy người sẽ cùng đi với mình suốt chặng đường còn lại. Người nào có hẹn với bạn thì nên đi sớm kẻo bạn bè phải chờ lâu.

Đúng ngày mai, Thứ Năm ngày 2/3/2023: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, công danh vang dội, đảm bảo giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 16/2/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn tình tiền rực rỡ; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối mới phát sinh

Tử vi thứ Năm ngày 16/2/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn tình tiền rực rỡ; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối mới phát sinh

Xem tử vi thứ Năm ngày 16/2/2023 của 12 con giáp về các phương diện cuộc sống sẽ giúp bạn luôn ở trong tư thế chủ động sẵn sàng đối diện khó khăn và nắm bắt cơ hội.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ Năm tử vi thứ Năm ngày 2/3/2023 tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 16 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 52 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 13 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc