Đúng ngày mai (thứ Năm ngày 13/10/2022), Thần Tài bỏ mặt, 3 con giáp tài lộc kém vượng, tiểu nhân rình rập, tình duyên lục đục

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 16:33

Vào ngày mai, với những bạn còn độc thân, đào hoa xấu xuất hiện là dấu hiệu bạn cần phải cẩn trọng trước khi đi đến quyết định sẽ tới với một người nào đó.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, Mão Ngọ Tương Phá nhắc nhở Mão cần phải tránh vạ miệng, hạn chế sa vào thị phi chốn công sở. Bạn đạt được nhiều thành tích tốt trong công việc nhưng không nên vì vậy mà khoe khoang kẻo khiến tiểu nhân dòm ngó, ghen tị và tìm cách để quấy phá, không để bạn yên ổn phát huy năng lực của mình.

Hôm nay còn là ngày đường tài lộc của con giáp này dễ tổn hao. Đầu tư trong ngày hôm nay tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bạn nên đánh giá lại tình hình để có giải pháp phù hợp, chớ nên mù quáng ném tiền qua cửa sổ. Vì ngũ hành bản mệnh sinh xuất nên chuyện tình cảm ít nhiều bị ảnh hưởng, nhân duyên khó thành, người yêu nhau chưa chắc đã đến được với nhau. Với các cặp đôi, mối quan hệ giữa bạn và người ấy gặp nhiều cản trở nên cảm thấy khá mệt mỏi, có lúc chỉ muốn buông tay.

Đúng ngày mai (thứ Năm ngày 13/10/2022), Thần Tài bỏ mặt, 3 con giáp tài lộc kém vượng, tiểu nhân rình rập, tình duyên lục đục - Ảnh 1
Xem tử vi hàng ngày, Mão Ngọ Tương Phá nhắc nhở Mão cần phải tránh vạ miệng, hạn chế sa vào thị phi chốn công sở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi hàng ngày, Hỏa khắc Kim, người tuổi Ngọ cần cẩn trọng trước những nguy cơ tình cảm đang rình rập. Bạn nên quan tâm hơn đến nửa kia, chớ nên lạnh lùng, thờ ơ kẻo kẻ thứ ba nhân cơ hội chen chân phá hoại hạnh phúc.

Với những bạn còn độc thân, đào hoa xấu xuất hiện là dấu hiệu bạn cần phải cẩn trọng trước khi đi đến quyết định sẽ tới với một người nào đó. Hãy kết hợp cả lý trí chứ đừng chỉ dựa vào tình cảm nhất thời để đưa ra sự lựa chọn. Kiếp Tài gây rối, quan hệ giữa bản mệnh và đồng nghiệp cũng không mấy tốt đẹp. Bạn thường thích làm việc theo ý mình mà không chịu tuân theo quyết định của tập thể, chính vì thế mà công việc tiến triển khó khăn, thậm chí gây rắc rối cho người khác.

Đúng ngày mai (thứ Năm ngày 13/10/2022), Thần Tài bỏ mặt, 3 con giáp tài lộc kém vượng, tiểu nhân rình rập, tình duyên lục đục - Ảnh 2
Theo tử vi hàng ngày, Hỏa khắc Kim, người tuổi Ngọ cần cẩn trọng trước những nguy cơ tình cảm đang rình rập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay, công việc của tuổi Dậu có thể gặp một số trở ngại. Có thể là những rắc rối mới phát sinh hoặc có người chơi xấu sau lưng, nhưng tuổi Dậu lại không hề hay biết, không có sự đề phòng, đến khi nhận ra vấn đề thì sự đã rồi, khó bề xoay chuyển.

Tài lộc trong ngày không vượng lắm, bạn không có thêm khoản thu nào mà còn có nguy cơ mất thêm tiền. Lúc này chớ làm liều mà đem tiền bạc đầu tư vào những nơi không an toàn, kẻo số tiền bạn tích cóp trong suốt thời gian vừa qua cũng theo gió mà bay. Ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Người độc thân chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, có người còn sẵn sàng duy trì tình trạng độc thân như hiện tại. Người đã có đôi đôi lúc cũng khó tránh được bất đồng quan điểm với đối phương.

Đúng ngày mai (thứ Năm ngày 13/10/2022), Thần Tài bỏ mặt, 3 con giáp tài lộc kém vượng, tiểu nhân rình rập, tình duyên lục đục - Ảnh 3
Hôm nay, công việc của tuổi Dậu có thể gặp một số trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10): 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn tài lộc, đạp ngay hố vàng

Đúng 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10): 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn tài lộc, đạp ngay hố vàng

Vận trình tiền tài, sự nghiệp, tình cảm của 3 con giáp sau đây đều thăng hoa vượt bậc trong 3 ngày đầu tuần. Hãy xem đó là 3 con giáp nào nhé!

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