Đúng ngày mai thứ Năm (9/3): Top 3 con giáp đổi đời trong chớp mắt, làm gì cũng gặp được vận đỏ, có đường công danh sự nghiệp may mắn nhất trong 12 con giáp

Tử vi thứ Năm (9/3) con đường sự nghiệp của tuổi Dần khởi đầu thuận lợi. Người tuổi này được dự đoán sẽ gặt hái không ít thành tựu cho mình nhờ có những nước đi đúng đắn trong công việc. Với tinh thần học hỏi, làm việc hăng hái, bản mệnh nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên.

Vận trình tình cảm không mấy tốt đẹp. Theo tử vi , Ngũ hành tương xung là nguyên nhân gây ra rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy. Dường như người trong cuộc không có đủ khéo léo để giải quyết điều này.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh tại thời điểm này. Con giáp này không cần lo lắng đến vấn đề “cơm áo gạo tiền” như trước đây vì giờ đây, bạn đã có được nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn : 2 , 10 , 50

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 9/3, tuổi Thìn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Những cống hiến của bản mệnh giúp tập thể phát triển đi lên trông thấy. Nay là ngày bản mệnh gặt hái thành quả do công sức từ trước đến nay mang lại.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của cấp dưới. Tuổi Thìn luôn đưa ra những định hướng đúng đắn để dẫn dắt mọi người, đồng thời cũng nhanh chóng phát hiện ra những vấn đề để sửa chữa kịp thời, hạn chế tổn thất.

Tuy nhiên bản mệnh được nhắc nhở nên quan tâm hơn đến gia đình bởi dường như khoảng thời gian gần đây đã dành hết sức lực cho sự nghiệp. Dù có bận rộn thế nào, tuổi Thìn cũng nên dành chút thời gian nào đó trong ngày để ở bên người nhà.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn : 35 , 70 , 53

Tuổi Tý

Chiếu theo những dấu hiệu tròng tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày 9/3, tuổi Tý gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Tý khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Hôm nay, 3 con giáp này cực dễ trúng số, làm đâu ăn đó. Ảnh minh họa: Internet

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Tý. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Tý hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Đường tài lộc của Tuổi Tý hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 36 , 81 , 9

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!