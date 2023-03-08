Đúng ngày mai, thứ Năm 9/3/2023, đường quan lộ rộng mở, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, may mắn vồ vập, thuận lợi trăm bề

Tuổi Sửu

Sang ngày thứ Năm 9/3/2023, Chính Quan soi chiếu, người tuổi Sửu khẳng định được năng lực của mình trong công việc và nhận được sự tuyên dương, khen thưởng của cấp trên. Bạn bè, đồng nghiệp cũng phải nhìn bạn bằng ánh mắt khác xưa. Người trẻ tuổi nên mạnh dạn hơn trong việc nêu ý kiến đóng góp của mình, không nên giấu những suy nghĩ trong lòng, bởi rất có thể những ý tưởng của bạn sẽ giúp cho cả tập thể phát triển nhanh chóng, thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó.



Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho một đối tượng triển vọng. Hai người có nhiều quan điểm phù hợp nên quan hệ được xích lại nhanh chóng.

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Tuổi Mùi

Chính Quan nâng đỡ, thứ Năm là một ngày may mắn đối với người tuổi Mùi theo con đường công danh sự nghiệp. Bạn đưa ra những cách giải quyết vấn đề đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi bế tắc trong suốt thời gian vừa qua. Với người làm lãnh đạo, bạn khẳng định được uy quyền của mình và nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới.