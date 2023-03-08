Đúng ngày mai, thứ Năm 9/3/2023, đường quan lộ rộng mở, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, may mắn vồ vập, thuận lợi trăm bề

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 06:47

Sang ngày thứ Năm 9/3/2023, 3 con giáp sẽ bất ngờ trở thành đại gia nhờ vận may tài lộc ập đến. Nghèo khổ chỉ còn là quá khứ, giàu sang sẽ kéo tới và vinh hoa phú quý vây quanh.

Tuổi Sửu

Sang ngày thứ Năm 9/3/2023, Chính Quan soi chiếu, người tuổi Sửu khẳng định được năng lực của mình trong công việc và nhận được sự tuyên dương, khen thưởng của cấp trên. Bạn bè, đồng nghiệp cũng phải nhìn bạn bằng ánh mắt khác xưa. Người trẻ tuổi nên mạnh dạn hơn trong việc nêu ý kiến đóng góp của mình, không nên giấu những suy nghĩ trong lòng, bởi rất có thể những ý tưởng của bạn sẽ giúp cho cả tập thể phát triển nhanh chóng, thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó. 

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho một đối tượng triển vọng. Hai người có nhiều quan điểm phù hợp nên quan hệ được xích lại nhanh chóng.

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/3/2023, đường quan lộ rộng mở, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, may mắn vồ vập, thuận lợi trăm bề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Quan nâng đỡ, thứ Năm là một ngày may mắn đối với người tuổi Mùi theo con đường công danh sự nghiệp. Bạn đưa ra những cách giải quyết vấn đề đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi bế tắc trong suốt thời gian vừa qua. Với người làm lãnh đạo, bạn khẳng định được uy quyền của mình và nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới.

Những quyết định của bạn giúp các kế hoạch đạt được bước tiến mới, thậm chí mở được lối đi riêng, giành lợi thế so với đối thủ. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Trừ là ngày tốt mọi việc. Vì thế, nếu đã lên kế hoạch thực hiện công việc trọng đại gì thì bạn nên bắt tay vào làm ngay, như vậy sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi, may mắn.

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/3/2023, đường quan lộ rộng mở, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, may mắn vồ vập, thuận lợi trăm bề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sang ngày thứ Năm 9/3/2023, con đường sự nghiệp của tuổi Dần dễ dàng, hanh thông về mọi mặt. Sự hăng say và nhiệt tình giúp người tuổi này có thể hoàn thành tốt công việc trong ngày này. Đồng thời, bản mệnh còn khá hứng thú với những thử thách phía trước để lấy điều đó làm động lực phát triển sự nghiệp bản thân. 

Vận trình tài lộc khởi sắc. Con giáp này cần tập trung, nhạy bén trong công việc để cải thiện nguồn thu nhập của mình. Về đường tình cảm của Dần bất ổn. Mỗi khi bực tức, bạn thường hay trút giận vô cớ lên đối phương. Hãy thay đổi ngay điều này nếu bạn không muốn mối quan hệ tình cảm của mình bị rạn nứt, tan vỡ. 

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/3/2023, đường quan lộ rộng mở, 3 con giáp nằm êm trên đống tiền, may mắn vồ vập, thuận lợi trăm bề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Thời gian từ mùng 6/2 - 10/2 âm lịch, 3 con giáp được lọt vào top may mắn trong sổ vàng của Thần Tài, vì vậy mà công việc cũng suôn sẻ hanh thông hơn.

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