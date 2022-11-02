Đúng ngày mai, thứ Năm 3/11, ngũ hành xung khắc, 3 con giáp bị tiểu nhân phá hoại, vướng trở ngại lớn, thất thoát tiền của

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 13:02

Tử vi thứ Năm ngày 3/11/2022 của 12 con giáp sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về cuộc sống, công việc cũng như chuyện tình cảm của bản thân. Cùng xem chi tiết trong bài viết dưới đây.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo Kiếp Tài lâm vận cảnh báo Dần không được lơ là, chểnh mảng, bỏ bê công việc. Bạn cũng nên cảnh giác với khách hàng, đối tác làm ăn hoặc đồng nghiệp vì chưa chắc họ đã thật lòng với bạn, cứ làm tốt việc của mình, thiên hạ bàn tán gì thì mặc kệ họ.

Đường tiền bạc cũng không tốt hơn là mấy. Dần đừng cho người quen, bạn bè vay tiền vì làm như thế thì đến tình cũng chẳng còn mà nợ cũng chẳng đòi được. Có vẻ như bạn cũng đang ấm ức vì một khoản tiền nào đó không được như ý muốn của mình. Vận tình cảm đi xuống rõ rệt vì Mộc Thổ tương khắc. Gần đây cơ thể của bản mệnh không được khỏe nên rất thái độ với mọi người khi khó chịu trong người. Bạn làm mất lòng khá nhiều người nhưng không hề hay biết, thi thoảng còn bị người khác nói xấu sau lưng.

Đúng ngày mai, thứ Năm 3/11, ngũ hành xung khắc, 3 con giáp bị tiểu nhân phá hoại, vướng trở ngại lớn, thất thoát tiền của - Ảnh 1
Tử vi dự báo Kiếp Tài lâm vận cảnh báo Dần không được lơ là, chểnh mảng, bỏ bê công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Trong ngày chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, vận trình của người tuổi Tị có khá nhiều biến động. Điềm báo có tiểu nhân phá hoại, bạn cần hết sức lưu ý để không rơi vào những cái bẫy mà người này cố tình bày ra. Bạn có tài nhưng đôi khi làm việc quá chủ quan, tin vào nhận định của mình mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn, chính điều đó khiến bạn dễ bị tiểu nhân nắm thóp.

Các mối quan hệ xã hội của bản mệnh cũng không mấy hòa hợp. Bạn có thể gặp phải những kẻ xu nịnh, tiếp cận mình với ý đồ lợi dụng hòng đạt được một mục đích nào đó. Chính vì vậy, bạn cần phải luôn giữ vững lý trí của mình, biết phân biệt ai là người tốt, kẻ xấu để không rơi vào tròng của kẻ tiểu nhân. Thủy – Hỏa bất dung, vận trình tình duyên kém sắc, người độc thân dù rất cố gắng nhưng mãi vẫn chưa thoát được tình cảnh cô đơn, lẻ loi bởi chưa tìm được người thực sự ưng ý với mình. Tình yêu chưa tới cũng đừng quá lo lắng. Thay vào đó, bạn nên dành thời gian hoàn thiện và yêu thương bản thân nhiều hơn.

Đúng ngày mai, thứ Năm 3/11, ngũ hành xung khắc, 3 con giáp bị tiểu nhân phá hoại, vướng trở ngại lớn, thất thoát tiền của - Ảnh 2
Trong ngày chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, vận trình của người tuổi Tị có khá nhiều biến động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tương Phá lâm vận cảnh báo tuổi Tuất gặp khó khăn trong công việc, có vẻ như có người đang cố tình phá hoại đường làm ăn của bạn. Đừng lơ là mà hãy tập trung tinh thần hết sức, đừng để công sức bao lâu nay dễ dàng đổ bể chỉ trong một ngày vì vài kẻ xấu. May mắn là tài lộc vẫn khởi sắc nhờ Chính Tài tinh độ vận, bản mệnh có thêm khoản thu nhập trong ngày. Tài chính đương lúc dư dả nên đừng quên dành ra một khoản tiết kiệm đảm bảo cho tương lai, đừng tiêu xài hoang phí.

Đường tình cảm bình ổn, không có khúc mắc gì lớn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Bạn đang tìm được niềm vui trong chuyện tình cảm khi mà bản mệnh nhận được những lời tỏ tình từ người khác phái. Bạn cũng quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn thay vì sống hộ cho người khác.

Đúng ngày mai, thứ Năm 3/11, ngũ hành xung khắc, 3 con giáp bị tiểu nhân phá hoại, vướng trở ngại lớn, thất thoát tiền của - Ảnh 3
Tương Phá lâm vận cảnh báo tuổi Tuất gặp khó khăn trong công việc, có vẻ như có người đang cố tình phá hoại đường làm ăn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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