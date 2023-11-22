Đúng ngày mai, thứ Năm 23/11/2023, Chính Quan chiếu cố, 3 con giáp tràn trề hy vọng về công danh lẫn tiền bạc, số đỏ chót như son, phú quý tề tựu

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 06:19

Tử vi cho biết, đúng ngày mai, thứ Năm ngày 23/11/2023, 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn, tiền tài đầy tủ, cuộc sống an nhàn.

Tuổi Ngọ

Chuyện làm ăn của Ngọ trong thứ Năm ngày 23/11/2023 được Tam Hợp cục nâng đỡ nên khởi sắc hơn hẳn. Bạn được cấp trên đánh giá cao khi dám đứng ra nhận trách nhiệm mỗi khi có vấn đề xảy ra trong công việc. Bạn cũng là con giáp giỏi ngoại giao, ăn nói khéo léo nên buôn bán khá đắt hàng.

Thu nhập chính của Ngọ khá ổn nhờ Chính Tài trợ vận. Có lẽ, bạn thực sự may mắn và có được vận công việc, tài lộc tốt. Bạn nên đầu tư cho công việc hiện tại, đó là khoản đầu tư có lời nhất cho tương lai sau này của bạn. Hỏa Mộc tương sinh giúp vận tình duyên của bản mệnh đi lên. Thái độ tự tin và chủ động giúp bạn dễ ghi điểm trong mắt mọi người. Tuổi này đi đâu cũng ý tứ, khéo léo, nhanh miệng, hay được lòng người khó tính.

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/11/2023, Chính Quan chiếu cố, 3 con giáp tràn trề hy vọng về công danh lẫn tiền bạc, số đỏ chót như son, phú quý tề tựu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi thứ Năm ngày 23/11/2023 của 12 con giáp, Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Mùi làm trong lĩnh vực bất động sản cũng có thể thu về một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Khoản tiền chênh lệch do mua bán nhà cửa có thể giúp bạn thoải mái chi tiêu.

Người làm công ăn lương cũng có thể được tăng lương hoặc được nhận một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra và thành tựu đã đạt được. Đây một nguồn cổ vũ, động viên lớn lao, giúp bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về phía Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/11/2023, Chính Quan chiếu cố, 3 con giáp tràn trề hy vọng về công danh lẫn tiền bạc, số đỏ chót như son, phú quý tề tựu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xem tử vi thứ Năm ngày 23/11/2023, Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp vào ngày hôm nay. Những mối quan hệ xã giao thuận lợi có thể giúp bạn gặp gỡ được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng.

Đối phương có thể giúp bạn giải quyết nhiều khúc mắc còn tồn tại hoặc vạch ra những hướng đi triển vọng cho tương lai. Hãy chăm chỉ và làm việc hết mình, có như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra. Thổ khắc Thủy, tiếc rằng tình cảm giữa bạn và nửa kia đang dần trở nên lạnh nhạt. Bạn thích dành thời gian cho sự nghiệp hoặc những thú vui tiêu khiển hơn là trò chuyện với người ấy. Bạn nên biết trân trọng những gì mình đang có và thay đổi cách hành xử ngay trước khi quá muộn.

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/11/2023, Chính Quan chiếu cố, 3 con giáp tràn trề hy vọng về công danh lẫn tiền bạc, số đỏ chót như son, phú quý tề tựu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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