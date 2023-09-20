Đúng ngày mai, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp MAY MẮN có đường tài lộc cực vượng, sự nghiệp thăng tiến, giàu có vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 20/09/2023 06:52

Đúng ngày mai (21/9/2023), 3 con giáp may mắn có đường tài lộc cực vượng, sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bâc.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp cho biết, Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Tỵ đạt được nhiều thành công trên con đường công việc. Bạn là người có tinh thần trách nhiệm cao nên dễ được lãnh đạo tin tưởng và phân công cho nhiều việc quan trọng. Từ đó mức lương cũng tăng lên đáng kể. 

Không những thế, bản mệnh là người biết cách sống "dĩ hòa vi quý" nên được đồng nghiệp yêu mến, sẵn sàng tiến cử bạn vào những vị trí lãnh đạo. Trong ngày thứ Năm, hãy thể hiện tài năng của bản thân để có thêm được sự tin tưởng của mọi người, từ đó bản mệnh dễ dàng thành công trên con đường thăng quan tiến chức.

Đúng ngày mai, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp MAY MẮN có đường tài lộc cực vượng, sự nghiệp thăng tiến, giàu có vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng ngày mai (21/9/2023), Tam Hội nâng đỡ nên sự nghiệp của người tuổi Thân dần có những bước tiến thuận lợi nhờ cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bạn. Nếu được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, bạn càng càng phải cố gắng và phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần.  

Chính nhờ những bước tiến mới trong sự nghiệp nên tiền tài của bản mệnh cũng cải thiện rất đáng kể. Con số cũ được thay thế bằng con số mới nhưng tăng gấp 10 lần khiến cho con giáp may mắn trở nên khấm khá, sung túc và đủ đầy.

Đúng ngày mai, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp MAY MẮN có đường tài lộc cực vượng, sự nghiệp thăng tiến, giàu có vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp đã chỉ rõ, đúng ngày mai (21/9/2023), sự nghiệp của người cầm tinh con Gà sẽ có bước tiến vượt bậc. Nhờ được quý nhân hỗ trợ nên bản mệnh đánh đâu thắng đó, dễ dàng thu về sự tín nhiệm của cấp trên. Từ đó Dậu sẽ có vận may đổi đời trong phút chốc. 

Đây cũng là thời điểm Dậu được chính tài cất nhắc nên sẽ có được nguồn thu đáng kể. Mặc dù không đồ sộ, khổng lồ nhưng cũng đủ gọi là có của ăn của để, chẳng hề thua kém ai. Bên cạnh đó, bạn còn được Thần Tài lưu tâm nên nhiều cơ hồi gia tăng thu nhập sẽ liên tục tìm đến với bản mệnh.

Đúng ngày mai, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp MAY MẮN có đường tài lộc cực vượng, sự nghiệp thăng tiến, giàu có vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thời cơ vàng đến trong 100 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp tiền đổ về đầy túi, tài lộc rực sáng, công thành danh toại

Thời cơ vàng đến trong 100 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp tiền đổ về đầy túi, tài lộc rực sáng, công thành danh toại

Là một trong những con giáp phát tài trong 100 ngày cuối năm 2023, bạn sẽ kiếm về được cho mình và gia đình bộn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi thứ Năm tử vi ngày 21/9/2023 tử vi thứ năm 21/9/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 17 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'