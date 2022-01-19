Đúng ngày mai, thứ Năm 20/1/2022, bất đồng quan điểm với cấp trên, 3 con giáp dễ tiêu tan sự nghiệp, công danh gãy đổ giữa đường, xui rủi nối đuôi nhau kéo về

Tâm linh - Tử vi 19/01/2022 12:18

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Năm 20/1/2022, 3 con giáp vướng tranh cãi chốn công sở, sự nghiệp tiêu tan, tài vận đi xuống.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại gây ra, vì thế hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối có thể xảy ra, đừng để những lời đặt điều sai trái khiến bạn ức chế, tổn thương.

Hãy tập trung vào sự nghiệp của mình, đừng nên quá quan tâm đến lời bàn ra tán vào của người khác. Những lúc bị vu oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân mình, rồi trắng đen sẽ rõ ràng ngay thôi.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Quan gây rối, người tuổi Tuất dễ rơi vào tình huống bất đồng ý kiến với cấp trên. Khi bảo vệ quan điểm của mình, bạn cần chú ý cách diễn đạt, đừng để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo.

Ngoài ra, trong ngày hôm nay, bạn cũng có thể trở nên nóng nảy, dễ bị kích động khi nghe thấy lời khích bác của kẻ tiểu nhân. Để giảm bớt rắc rối, thị phi không cần thiết, tốt nhất bạn hãy nên học cách làm ngơ trước những điều bịa đặt.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Kiếp Tài tác động khiến người tuổi Tý dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp. Hơn nữa, bạn luôn coi mình là người đúng nên không chịu nghe theo bất cứ ai. 

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc để cùng tìm ra cách giải quyết phù hợp. Dù mâu thuẫn có xảy đến cũng là để đôi bên thêm hiểu về nhau.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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