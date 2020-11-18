Đúng ngày mai, thứ Năm 19/11/2020: 5 con giáp vận đỏ như son, tài lộc thăng tiến, hỷ sự ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 18/11/2020 12:47

Số trời đã định, nếu thuộc danh sách 5 con giáp may mắn này gia chủ sẽ kiếm được bộn tiền, phú quý vây quanh, càng về cuối tuần càng giàu sụ.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 19/11/2020 những con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, quơ tay là có tiền khiến ai nấy thầm thán phục. 

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Tý sẽ có buổi sáng cát tinh soi chiếu, buổi trưa thần tài dẫn lối, buổi tối nằm duỗi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu. Dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng Tý vẫn có thể tự thân lập nghiệp, chiến thắng số phận. Canh Tý 2020 là năm may mắn, giúp con giáp giàu có này đổi đời trong chốc lát.

Tử vi ngày mới chỉ rõ, chỉ cần bước vào ngày mai Tý sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng. Buổi sáng cát tinh soi chiếu, buổi trưa thần tài dẫn lối, buổi tối nằm duỗi mà ăn chính là phúc phần Tý xứng đáng nhận được.

Tuổi Sửu

Sửu là người hiền lành, nhìn xa trông rộng và biết đối nhân xử thế nên dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Sửu cũng sẽ đắc tài đắc lộc. Càng chí thú làm ăn, càng dám nghĩ dám làm Sửu càng ăn nên làm ra.

Số trời đã định, từ 0h ngày 19/11 Sửu sẽ đếm tiền sái tay, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể. Không chỉ tài lộc, tình duyên của Sửu cũng đỏ chót như son, hạnh phúc êm đềm. 

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Tài lộc bủa vây, tiền chất như núi, phải mua thêm két sắt để chứa chính là tương lai Mão nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, điềm đạm và dám nghĩ dám làm nên Mão chưa bao giờ đầu hàng trước số phận. Tử vi ngày mới, thứ Năm ngày 19/11 chỉ rõ, Mão sẽ quơ tay hốt bạc, kiếm được bộn tiền.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Mão sẽ bước sang thời hoàng kim của đời mình. Tài lộc bủa vây, tiền chất như núi, phải mua thêm két sắt để chứa chính là tương lai Mão nắm chắc trong tay.

Tuổi Thân

Cát khí ngập tràn, thần tài đưa đường chỉ lối nên người tuổi Thân sẽ làm ăn thành công, thăng hoa rực rỡ. Càng có gan làm giàu Thân càng phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng không được.

Tử vi thứ Năm ngày 19/11/2020 con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm sương sương nhưng ôm bạc tỷ vào người. 

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Thứ Năm, ngày 19/11 tới Hợi sẽ có túi tiền rủng rỉnh, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc thuận lợi, tình duyên viên mãn, càng về cuối năm càng lắm của nhiều tiền chính là lá số tử vi trời đã an bài cho người tuổi Hợi.

Nhờ thông minh, tinh tế và biết đối nhân xử thế nên thứ Năm, ngày 19/11 tới Hợi sẽ có túi tiền rủng rỉnh, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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