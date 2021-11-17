Đúng ngày mai, thứ Năm 18/11/2021, trời quang mây tạnh, 3 con giáp bất ngờ đón quý nhân, sự nghiệp được hỗ trợ hết mình

Tâm linh - Tử vi 17/11/2021 06:09

Tử vi 12 con giáp cho biết, thứ Năm 18/11/2021, trời quang mây tạnh, 3 con giáp may mắn bất ngờ đón quý nhân.

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển thuận lợi bất ngờ. Thậm chí quý nhân còn xuất hiện và giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề đang tồn tại từ trước tới nay.

Cứ tiếp tục làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ ngày càng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tin rằng mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Con giáp may mắn có đủ khả năng để vượt qua những trắc trở xuất hiện trước mắt. Hãy coi những vấn đề gặp phải như một thử thách để bạn khẳng định bản thân mà thôi.

Bạn lại đang có những bước tiến vững chắc trên phương diện sự nghiệp. Tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với cấp trên. Hãy chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội, thăng tiến sẽ là chuyện nay mai thôi.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kim sinh Thủy, mối nhân duyên của người tuổi Dậu còn độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh thể hiện được sức hút của mình trước đám đông và lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng tiềm năng.

Thực Thần nâng đỡ giúp việc làm ăn của bản mệnh có dấu hiệu phát triển tốt, nhất là với ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hung tinh báo hiệu, tiểu nhân gây họa, 3 con giáp này ngày 17/11/2021 cẩn thận tiền bạc, gặp họa thị phi

Hung tinh báo hiệu, tiểu nhân gây họa, 3 con giáp này ngày 17/11/2021 cẩn thận tiền bạc, gặp họa thị phi

Tử vi ngày 17/11/2021 cho thấy, 3 con giáp này cẩn thận tiền bạc, gặp họa thị phi vì có hung tinh báo hiệu, tiểu nhân gây họa.

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