Đúng ngày mai, thứ Năm 15/9/2022: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp tiền đồ xán lạn, sự nghiệp vẻ vang, tiểu nhân phải nhượng bộ nhiều phần

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 06:40

Bước sang thứ Năm ngày 15/9/2022, những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền.

Tuổi Sửu

Sang ngày thứ Năm, tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn che chở nên công việc trong ngày phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này xây dựng những kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn. Tuy nhiên vì ngũ hành xung khắc nên con giáp này đôi khi trở nên cố chấp, có thời cơ tốt mà không tận dụng, chỉ muốn làm theo ý mình. Chính sự ngang bướng này đã khiến bạn mắc sai lầm khi đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế hoặc không khả thi. Bạn nên lắng nghe ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất.

Chuyện tình cảm cũng đón những tín hiệu không mấy tốt lành. Dù là nửa kia hay là bạn thì đều có xu hướng gạt bỏ lời giải thích của đối phương, khăng khăng với lời buộc tội của mình, dần dà đẩy tình yêu tới bờ vực sụp đổ.

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/9/2022: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp tiền đồ xán lạn, sự nghiệp vẻ vang, tiểu nhân phải nhượng bộ nhiều phần - Ảnh 1
Sang ngày thứ Năm, tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn che chở nên công việc trong ngày phát triển vô cùng rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn được Thiên Tài chiếu mệnh nên tiền bạc không còn là vấn đề khiến bạn đau đầu nữa. Kinh doanh buôn bán suôn sẻ, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Con giáp này biết cách giữ chân khách hàng để duy trì nguồn tiêu thụ ổn định. Dù hiện tại tài chính có phần dồi dào nhưng bạn cũng đừng vội phung phí, cần chi tiêu có chừng mực. Không ai biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu bạn chịu khó tích lũy cho mình một khoản phòng thân thì sẽ chủ động và an tâm hơn nhiều đấy.

Chuyện tình duyên không được như ý, đôi lứa dễ có những rạn nứt thậm chí là nghi ngờ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng do những trận cãi cọ liên miên. Bạn đang có cảm giác bất an về mối quan hệ của mình, lại thêm những tác động bên ngoài khiến cho bạn khó có thể vững tâm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/9/2022: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp tiền đồ xán lạn, sự nghiệp vẻ vang, tiểu nhân phải nhượng bộ nhiều phần - Ảnh 2
Tuổi Mão may mắn được Thiên Tài chiếu mệnh nên tiền bạc không còn là vấn đề khiến bạn đau đầu nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tin vui với tuổi Tuất là Lục Hợp cục sẽ mang tới cho bản mệnh những cơ hội hợp tác làm ăn cực kỳ có lợi, cũng như những đối tác, cộng sự đáng tin cậy. Khi đôi bên tin tưởng lẫn nhau, quá trình bắt tay hợp tác chung sẽ tạo ra nguồn lợi nhuận không nhỏ.

Người làm công ăn lương cũng có nhiều cơ hội cải thiện thu nhập, chỉ cần bản thân muốn và chịu khó hơn một chút thì khả năng thành công sẽ rất cao đấy. Mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng, vấn đề là bạn cần tìm ra nó và tập trung tận dụng điều đó để làm lợi cho mình.

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/9/2022: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp tiền đồ xán lạn, sự nghiệp vẻ vang, tiểu nhân phải nhượng bộ nhiều phần - Ảnh 3
Tin vui với tuổi Tuất là Lục Hợp cục sẽ mang tới cho bản mệnh những cơ hội hợp tác làm ăn cực kỳ có lợi, cũng như những đối tác, cộng sự đáng tin cậy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 15/9/2022 của 12 con giáp: Sửu - Tuất cơ đồ rộng mở, Tam hợp thúc đẩy; Ngọ - Thân kiếp tài án ngữ, đầu tư thua lỗ

Tử vi thứ Năm ngày 15/9/2022 của 12 con giáp: Sửu - Tuất cơ đồ rộng mở, Tam hợp thúc đẩy; Ngọ - Thân kiếp tài án ngữ, đầu tư thua lỗ

Tử vi thứ Năm ngày 15/9/2022 của 12 con giáp sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về công việc, tình cảm, tiền bạc, từ đó bạn sẽ luôn chủ động đối mặt với mọi tình huống.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi thứ Năm Tử vi ngày 15/9/2022 tử vi ngày mai Tử vi thứ Năm ngày 15/9/2022 tử vi hôm nay Con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 52 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 52 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả