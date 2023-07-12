Đúng ngày mai, thứ Năm 13/7/2023, rực rỡ vàng son, 3 con giáp 'trúng đậm', cung TÀI LỘC rộng mở, cửa TÌNH DUYÊN nồng thắm

Tâm linh - Tử vi 12/07/2023 07:07

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Năm 13/7/2023, 3 con giáp may mắn sở hữu đường tài lộc sung túc, cửa tình duyên rực rỡ.

Tuổi Tý

Xem tử vi thứ Năm 13/7/2023 của 12 con giáp, người tuổi Tý có một ngày vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới. Nhờ vậy, bạn có thể thoải mái với kế hoạch du xuân, chúc Tết của mình. Thậm chí trong ngày cát khí lan tràn này, những chú Chuột còn gặp nhiều may mắn khi xuất hành nữa cơ.

Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng không có gì đáng lo ngại. Tình cảm gia đình, vợ chồng gắn kết. Với những người còn độc thân không có nhiều điều bất ngờ cho lắm. Nhưng nếu bản mệnh có hẹn với bạn bè thì đừng quên dành thời gian cho gia đình nữa nhé.

Đúng ngày mai, thứ Năm 13/7/2023, rực rỡ vàng son, 3 con giáp 'trúng đậm', cung TÀI LỘC rộng mở, cửa TÌNH DUYÊN nồng thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hợp xuất hiện báo hiệu thứ Năm 13/7/2023 là ngày hỉ khí ngập tràn, tình cảm đong đầy với người tuổi Dần. Tình duyên mở lối, mới đầu năm đã được cát thần che chở, bạn có thể cảm nhận hạnh phúc ngay trước mắt mình.

Thực Thần còn mang tới lộc với những chú Hổ. Trong ngày hôm nay hướng Tây Nam hoặc Chính Đông là hướng tốt để xuất hành, giờ hoàng đạo là giờ Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), bạn nên chọn ngày giờ tốt để cho ngày hôm nay của mình được suôn sẻ như ý.

Đúng ngày mai, thứ Năm 13/7/2023, rực rỡ vàng son, 3 con giáp 'trúng đậm', cung TÀI LỘC rộng mở, cửa TÌNH DUYÊN nồng thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày thứ Năm 13/7/2023, người tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc khi có Thiên Tài che chở. Vận may kéo dài trong suốt cả ngày, rất có lợi cho chuyện cầu tài, cầu lộc. Ngày này Tài thần ở hướng Chính Đông, nếu có ý định cầu tài lộc thì bạn hãy ghi nhớ điều này nhé.

Nhân duyên của những chú Rắn vô cùng tốt trong ngày hôm nay. Những người độc thân biết cách tôn lên vẻ đẹp của mình nhằm thu hút ánh nhìn của người khác giới. Có thể sẽ có một vài đối tượng khác giới chủ động tiếp cận bạn trong ngày này đấy.

Đúng ngày mai, thứ Năm 13/7/2023, rực rỡ vàng son, 3 con giáp 'trúng đậm', cung TÀI LỘC rộng mở, cửa TÌNH DUYÊN nồng thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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