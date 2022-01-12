Đúng ngày mai, thứ Năm 13/1/2022, họa từ miệng mà ra, 3 con giáp 'chọc giận' Thần Tài, nên 'uốn lưỡi 7 lần trước khi nói' kẻo rước đủ vận xui

Tâm linh - Tử vi 12/01/2022 12:17

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Năm 13/1/2022, họa từ miệng mà ra, 3 con giáp dễ gặp vận xui vì tính bộp chộp, không suy tính trước sau rõ ràng.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý dễ trở nên nóng nảy và cáu kỉnh do phải chịu tác động của cục diện Tương Hại. Bản mệnh luôn cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất nên chỉ thích làm việc một mình, không muốn ai can thiệp.

Thủy khắc Hỏa còn cho thấy nhiều mâu thuẫn đang tồn tại trong mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia của mình. Bạn không nên tiếp tục ngó lơ mà hãy tìm cách để cải thiện tình trạng này. Chớ nên so đo thắng thua với người ấy.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, Thiên Quan ngáng trở vận may đến với người tuổi Dậu, khiến bạn phải đối diện với nhiều rắc rối. Tốt nhất bạn nên tránh va chạm với bạn bè, đồng nghiệp, giữ thái độ khiêm tốn khi giao tiếp, bởi nếu có xích mích thì người lãnh hậu quả cũng chỉ có bạn mà thôi.

Trong mối quan hệ với lãnh đạo, bạn cần phải có cách cư xử khéo léo hơn, chớ nên nói năng quá thẳng thắn, bộc trực. Kể cả có ý kiến phản đối đi chăng nữa, bạn cũng nên ăn nói sao cho dễ nghe, như thế mới không làm mất lòng đối phương.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tương Hình tác động khiến người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác thông qua lời nói, bởi bạn thường không “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, nói gì cũng chỉ tuân theo cảm xúc nóng nảy nhất thời.

Bên cạnh đó, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực như vậy mới khiến những khó khăn lại càng chồng chất đấy. Hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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