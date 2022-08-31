Đúng ngày mai, thứ Năm 1/9/2022, Thần Tài phát vé vàng cho 3 con giáp, ôm hết của cải về nhà, vàng nhét chật két, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 06:43

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được trời sinh có số mệnh phú quý, bất kể cuộc sống bây giờ sướng khổ thế nào nhưng trong ngày thứ Năm 1/9/2022 thì mọi thứ sẽ thay đổi.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày 1/9/2022 của 12 con giáp, tuổi Sửu được Thiên Ấn nâng đỡ công việc tiến triển thuận lợi. Dù gặp bất cứ trở ngại nào, bạn cũng có thể xử lý nhanh gọn mà không phải nhờ người khác giúp sức. Các vấn đề nảy sinh đều thuộc chuyên môn nên cũng là cơ hội để bạn khoe tài. Nếu có thể duy trì phong độ hiện tại lâu dài, đường thăng tiến của bạn sẽ vô cùng rộng mở.

Chính tinh thần trách nhiệm là điểm cộng giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội để phát triển, nâng bước lên hàng ngũ lãnh đạo tương lai. Hôm nay là ngày Thổ khí vượng, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe cho mình. Thổ khí đang lên, ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của người tuổi này. Tốt nhất nên ăn uống sinh hoạt khoa học, rèn luyện thể dục thể thao điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh, sung sức.

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/9/2022, Thần Tài phát vé vàng cho 3 con giáp, ôm hết của cải về nhà, vàng nhét chật két, tình duyên rực rỡ - Ảnh 1
Xem tử vi ngày 1/9/2022 của 12 con giáp, tuổi Sửu được Thiên Ấn nâng đỡ công việc tiến triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ trong ngày thứ Năm gặp Thiên Ấn chiếu cố nên khá là uy quyền khi đi làm, nói có người nghe, làm có người công nhận. Công sức của bạn bỏ ra bấy lâu nay cuối cùng cũng được cấp trên nhìn thấy, không phải áy náy nữa. Chỉ cần làm tốt việc của mình, không cao ngạo thì thành công nào cũng sẽ tới.

Đường tài lộc của con giáp này khá sáng. Bạn độc lập tài chính và lao động chính đáng để có một khoản riêng không phải sống phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Mọi chuyện đều đến tay bạn tự lo từ đầu đến cuối, không cần dựa dẫm ai vì sợ sau này bị người khác kể công, cực phiền hà. Chuyện tình cảm, gia đình không được tốt cho lắm vì Thủy Hỏa tương khắc. Nhớ nhắc nhở người thân trong nhà nên cẩn thận khi đi xa, đi đường dài kẻo gặp trục trặc. Những bạn có gia đình nên quan tâm con nhiều hơn, đừng chỉ chăm chăm lo cho công việc.

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/9/2022, Thần Tài phát vé vàng cho 3 con giáp, ôm hết của cải về nhà, vàng nhét chật két, tình duyên rực rỡ - Ảnh 2
Công việc của Ngọ trong ngày thứ Năm gặp Thiên Ấn chiếu cố nên khá là uy quyền khi đi làm, nói có người nghe, làm có người công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có điềm báo sẽ được quý nhân mang tới nhiều may mắn trên con đường công danh. Bản mệnh có đủ tự tin và quyết đoán cũng như ý tưởng, kế hoạch để phát triển sự nghiệp cá nhân, vượt xa đối thủ. Cát khí trong ngày thứ Năm này khá vượng nên cũng rất thích hợp để cho con giáp này muốn khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, buôn bán, chuyển đổi công việc mới sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ.

 

Bạn nên có sự mạnh dạn và xông xáo hơn để nắm bắt cơ hội lần này. Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên có phần khởi sắc hơn. Đào hoa nở rộ, con giáp nà dễ giành được cảm tình của người khác phái. Bản mệnh biết cách để bày tỏ tình cảm chân thành của mình và không ngần ngại để dành thời gian cho người mình yêu.

 

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/9/2022, Thần Tài phát vé vàng cho 3 con giáp, ôm hết của cải về nhà, vàng nhét chật két, tình duyên rực rỡ - Ảnh 3
Tuổi Dậu có điềm báo sẽ được quý nhân mang tới nhiều may mắn trên con đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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