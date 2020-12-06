Theo tử vi 12 con giáp, Tý gánh lộc trời ban, tiền bạc đổ về đầy túi tiêu không hết. Bạn có cơ hội thể hiện tài lẻ của mình khiến cấp trên trọng dụng, yêu mến số một. Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng nhiều hơn, đừng ngồi im chờ tình yêu đến mà hãy đứng dậy tìm kiếm.

Những dự án của bạn được giao đều hoàn thành tốt, đúng tiến độ nên tinh thần làm việc của hăng hái hơn. Tuổi Tý nên chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc lá, tiền bạc đổ về liên tục trong thời điểm vàng kim này.

Mão được nhiều người yêu mến, nhất là cấp trên, đồng nghiệp có nhiều ấn tượng tốt về bạn. Bạn nhiệt tình, cởi mở nên đi đến đâu cũng có người yêu thương, giúp đỡ trong công việc. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để thể hiện hết khả năng của bản thân, chắc chắn bạn sẽ đạt được khá nhiều thành tựu.

Mão được quý nhân nâng đỡ nên tiền bạc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, Mão được quý nhân nâng đỡ nên làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà. Tuy nhiên nên quan tâm đến sức khỏe, ăn uống làm việc điều độ để không ảnh hưởng đến bản thân.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ được quý nhân đứng sau nâng đỡ nên tiền bạc đổ về liên tục như nước, cứ hết rồi lại đầy, không phải thiếu thốn vay mượn khắp nơi. Bạn được trọng dụng nên công việc vô cùng suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Điều này giúp tinh thần của bạn phấn chấn, vui vẻ hơn rất nhiều.

Tỵ tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ sống khá khép kín nên không có nhiều bạn. Lời khuyên cho bạn nên mở lòng nhiều hơn, tìm kiếm cho mình vài người bạn tâm đầu ý hợp để tâm sự, giải quyết những vấn đề khúc mắc xảy ra với mình.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn bậc nhất trong thời điểm vàng kim này. Bạn trúng số độc đắc, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có, tiêu tiền hoài không hết. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao về cách giải quyết những điều rắc rối một cách tài tình. Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng hơn để đón nhận duyên lành như ý.

Những người tuổi Mùi không chỉ giỏi giang về cách giải quyết vấn đề mà còn giỏi trong giao tiếp. Bạn được đánh giá cao về khả năng của mình và được cấp trên trọng dụng, yêu mến.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm