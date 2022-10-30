Đúng ngày mai, Thứ Hai (31/10): 3 con giáp này vướng vào đại họa, khó tránh thị phi, làm ăn thất bát, dễ mất tiền của, tiểu nhân cố tình hãm hại, sóng gió trắc trở vây hãm

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 17:15

Vận xui đeo bám nên 3 con giáp này càng nên cẩn trọng, đặc biệt là vào ngày 31/10. Chỉ cần cố gắng thận trọng hơn, có thể bạn sẽ vượt qua kiếp nạn dễ dàng hơn.

Tuổi Tuất

Đúng ngày mai, Thứ Hai (31/10): 3 con giáp này vướng vào đại họa, khó tránh thị phi, làm ăn thất bát, dễ mất tiền của, tiểu nhân cố tình hãm hại, sóng gió trắc trở vây hãm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày mai 31/10, tuổi Tuất còn khiến mọi chuyện rối tung lên vì cái tính tùy hứng và thất thường của mình. Con giáp này rất dễ làm mích lòng đối tác, đồng nghiệp khi đối phương chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở vài câu, nhưng bản mệnh lại nổi đóa lên và làm to chuyện.

Thái độ khó chịu này của bản mệnh không chỉ ảnh hưởng tới công việc mà còn cả chuyện tình cảm nữa. Người thân còn không muốn đến gần nói gì là người lạ. Nếu đang muốn tìm kiếm người đồng hành, tuổi Tuất nên sửa đổi tính xấu đó của bản thân càng sớm càng tốt.

Tuổi Dần

Vào ngày mai 31/10, Tuổi Dần đương đầu không ít khó khăn trong sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Dần không nên đầu tư kinh doanh lớn, hay mở rộng kinh doanh kẻo gặp nhiều bất trắc.

Đúng ngày mai, Thứ Hai (31/10): 3 con giáp này vướng vào đại họa, khó tránh thị phi, làm ăn thất bát, dễ mất tiền của, tiểu nhân cố tình hãm hại, sóng gió trắc trở vây hãm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên thận trọng trong chi tiêu, tránh phung phí. Vào ngày mai 31/10 người tuổi Dần có xu hướng mua sắm tùy hứng, không có kế hoạch. Việc này rất tốt để tránh cho việc bạn đột ngột chi một khoản lớn, gây khó khăn cho tình hình tài chính của mình trong ngắn hạn.

Đặc biệt ngày này tuổi Dần phạm trực Thái Tuế, ảnh hưởng đến tài chính, quý bạn cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra những quyết định quan trọng về tài chính kẻo gặp họa phá tài, mất một khoản lớn.

Tuổi Thân 

Trong các con giáp người tuổi Thân thì là con giáp chăm chỉ, cố gắng nỗ lược trong công việc. Tuy nhiên, vào ngày mai 31/10 do dính năm xung tháng hạn nên người tuổi Thân là tuổi gặp nhiều vất vả.

Xét về phương diện công việc, luôn thay đổi theo chiều hướng xấu, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán đều sẽ gặp trở ngại, hao tiền tốn của. Tuổi Thân cũng đề phòng bị trộm cắp tài sản, lừa đảo hoặc bị tiểu nhân quấy phá khiến tiền mất tật mang.

Gia đạo liên tục gặp chuyện trục trặc và tình cảm thiếu sự gắn kết bền chặt, nhiều chuyện phiền muộn chủ yếu cũng vì áp lực công việc và tài chính mà nên.

Đúng ngày mai, Thứ Hai (31/10): 3 con giáp này vướng vào đại họa, khó tránh thị phi, làm ăn thất bát, dễ mất tiền của, tiểu nhân cố tình hãm hại, sóng gió trắc trở vây hãm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sức khoẻ của những con giáp này cũng không được tốt khi dễ mắc chứng bệnh liên quan đến thận, khí huyết hay thương tật tứ chi.

Do vừa xung Thái Tuế lại gặp hạn Tam Tai nên vận trình vất vả. Chuyện tình cảm của những con giáp tuổi Thân cũng không được như ý nguyện vì gặp nhiều cản trở khi người độc thân được giới thiệu, mai mối nhưng khó gặp được lương duyên, các mối quan hệ chỉ chớp nhoáng, sớm đến, sớm đi.

Nữ mạng tuổi Thân cũng cần chú ý đến các bệnh phụ khoa và bệnh cũ dễ tái phát, một khi phát hiện triệu chứng bệnh sẽ nặng hơn, người vừa khó chịu mà tiền cũng hao nhiều hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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