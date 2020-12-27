Đúng ngày mai thứ Hai 28/12, 4 con giáp này vận may 'điểm chỉ', lộc lá dư dả, của cải đề huề

Con đường tài lộc của Tý ngày càng cải thiện, vận trình thăng hoa vô đối. Bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình trong thời điểm này. Đừng làm việc quá sức kẻo ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ của mình. Hãy nghỉ ngơi, sắp xếp công việc hợp lý để đạt được thành tựu như ý hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nhận được lộc lá bủa vây kín lối, làm một hưởng mười. Những dự định của bạn trong thời điểm này đều hoàn thành tốt, được cấp trên khen ngợi hết lời. Không còn vướng phải nhiều chuyện buồn, tinh thần cũng phấn chấn hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu có nhiều cơ hội thăng tiến, vận trình vô cùng vượng sắc trong thời điểm này. Những cố gắng của bạn đã được đền đáp xứng đáng, tiền bạc đổ về tiêu như nước. Ngày hôm nay, bạn mang nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người nên được yêu mến, đi đến đâu cũng được đón tiếp.

Sửu tha hồ thể hiện tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn tiến hành suôn sẻ, ngày càng phất lên như diều gặp gió. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui. Người độc thân không còn phải cô đơn một mình. Người có gia đình, vợ chồng vẫn thường xuyên cãi vã vì những điều nhỏ nhặt.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão có chuyện vui trong công việc nên làm đâu thắng đó, hốt lộc trời ban. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được khá nhiều tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, vợ chồng hòa hợp, không còn cãi vã như trước đây.

Mão có tin vui đổ về liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Mão nên chuẩn bị tinh thần đón nhận vô số tin vui lớn đổ về trong ngày. Nhất là về chuyện tiền bạc, tiền trong túi cứ hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu không lo nghĩ.

Tuổi Tỵ

Bạn được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời điểm này. Những người tuổi Tỵ không còn sợ ai hãm hại hay cản đường thăng tiến. Những việc bạn làm đều được cấp trên đánh giá cao, vì vậy hãy tha hồ thể hiện tài năng của mình một cách triệt để nhất.

Tỵ là con giáp may mắn hưởng hết lộc lá trời ban. Bạn không còn vướng vào những chuyện thị phi, không còn rước phiền phức về cho mình như thời gian trước đây. Thời điểm này, bạn chỉ cần ngồi không hưởng lộc, tha hồ thể hiện tài năng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm