Đúng ngày mai, thứ Hai 10/1/2022, tâm trạng nặng như đeo chì, 3 con giáp khởi đầu tuần mới trì trệ, vận xui đeo bám khiến sự nghiệp tụt dốc không phanh

Tử vi 12 con giáp cho biết, thứ Hai 10/1/2022, tâm trạng nặng như đeo chì, 3 con giáp bị vận xui đeo bám, sự nghiệp đi xuống không phanh.

Tuổi Dần Tử vi 12 con giáp dự đoán, vấn đề liên quan tới tiền bạc là một trong những vấn đề khiến cho người tuổi Dần bận tâm hơn lệ thường trong ngày Kiếp Tài ngăn trở. Dường như bạn đang khăng khăng bảo vệ những lý lẽ, quan điểm sống của mình mà bỏ qua việc lắng nghe người khác nghĩ gì. Điều này về lâu dài không mang lại điều tích cực cho bạn đâu. Hôm nay bản mệnh cẩn thận với chuyện tiền nong của bạn trong ngày này. Nhất là khi bạn chuyển tiền sẽ dễ bị để sai số, việc giấy tờ cũng dễ nhầm lẫn, do đó, nên nhờ người khác soát lỗi cho bạn sẽ tối ưu hơn.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Thiên Quan khiến con giáp tuổi Tuất buồn phiền vì những rắc rối đang vướng phải. Thay vì chỉ biết sống cho hiện tại, nên hướng đến một cái nhìn rộng mở hơn về tương lai, từ đó biết mình cần phải làm gì. Cuộc sống đâu chỉ là sống cho những ngày trước mắt, phải không nào. Thổ khí vượng khuyên bản mệnh lúc này nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, đừng để những căng thẳng khiến bạn mệt mỏi thêm nữa. Khi bạn được nạp lại năng lượng thì bạn mới đủ tỉnh táo để thực hiện đam mê.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tỷ Kiên xuất hiện cho thấy con giáp tuổi Hợi đừng vì mấy lời góp ý mà vội giận dữ vì trong đó có những người có ý tốt cho dù một số đối tượng lợi dụng nó để cố tình hạ bệ bạn xuống. Đây là ngày mà ai đó sẽ dành cho bạn những lời chỉ trích nặng nề, nhưng nên lắng nghe để phân biệt đâu là thật giả lẫn lộn nhé. Người tuổi Hợi hãy thôi nuôi dưỡng những tổn thương ở trong tâm mình đi nhé, ảnh hưởng của Thương Quan khiến bản mệnh có xu hướng suy nghĩ tiêu cực hơn khi đối diện với một vấn đề. Hãy tự tin lên vì cứ theo đuổi ước mơ rồi có lúc bạn sẽ thành công. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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