Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá Chép hóa Rồng', cuộc sống nở hoa, không thành đại gia cũng là tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 08/03/2024 17:45

3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá Chép hóa Rồng', cuộc sống nở hoa, không thành đại gia cũng là tỷ phú.

Tuổi Dần

Tử vi của người tuổi Dần dự đoán sẽ thu nhặt được nhiều thành quả. Bạn có cơ hội thể hiện năng lực và bản lĩnh, nâng cao vị thế trong mắt cấp trên. Bản mệnh nên chớp lấy thời cơ để đạt được các kế hoạch của bản thân. Công việc hoàn thành nhanh chóng thu lại thành quả xứng đáng đem lại cho bản mệnh nguồn thu nhập đáng kể.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ vô cùng tốt đẹp và khởi sắc. Đào hoa vượng đem lại cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương cho những người độc thân. Cuộc sống hôn nhân của người đã lập gia đình luôn viên mãn và hạnh phúc.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá Chép hóa Rồng', cuộc sống nở hoa, không thành đại gia cũng là tỷ phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

 

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên vượng phát và tương đối thuận lợi. Đây là thời điểm tốt dành cho bạn trong việc mở rộng quan hệ và đầu tư kinh doanh. Con đường công danh bổng lộc rộng mở, bản mệnh hứa hẹn sẽ có bước thăng tiến xa trong tương lai gần.

Chuyện tình cảm nhờ quý nhân mà cứ thế "thuận nước đẩy thuyền". May nhờ có sự mai mối của bạn bè, người thân mà con giáp này nhanh chóng tìm được ý trung nhân cho mình. Mối quan hệ gia đình hòa thuận còn đem tới cho người trong cuộc những cảm xúc tuyệt vời.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá Chép hóa Rồng', cuộc sống nở hoa, không thành đại gia cũng là tỷ phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay gặp nhiều may mắn. Quý nhân che chở cho biết những ai đang có ý định thi cử, thăng tiến trong công việc có một ngày thuận buồm xuôi gió. Tiềm năng được khai thác triệt nên nhanh chóng được nhiều người biết tới.

Người độc thân đừng quên tham gia những cuộc gặp mặt bạn bè, đối tác để nâng cao cơ hội chọn lựa một nửa yêu thương. Biết đâu đó trong số họ sẽ có người là ý trung nhân của cuộc đời mình.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá Chép hóa Rồng', cuộc sống nở hoa, không thành đại gia cũng là tỷ phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5 ngày liên tiếp (7/3-11/3/2024), Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Đúng 5 ngày liên tiếp (7/3-11/3/2024), Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 51 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển