Đúng ngày mai, thứ Bảy 5/12/2020: 5 con giáp nằm trên đống vàng, phú quý phát tài, giàu ú ụ chỉ sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 04/12/2020 06:57

Số phận an bài, chỉ cần đồng hồ điểm đúng 0h ngày 5/12 những con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, đời sang trang mới.

Trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia tiền tỷ nên những con giáp may mắn này không cần suy nghĩ chuyện tiền nong. 

con giap may man 1
Chỉ cần bước sang ngày 5/12 con giáp giàu có này sẽ làm ăn thịnh vượng, của nả chất chật nhà không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, thiện lương và cực tốt bụng nên Mão sẵn sàng đỡ đần người khác mà chẳng hề đòi hỏi đáp đền. Sự tử tế, chân thành ấy giúp Mão tích được nhiều công đức, thần Phật hết lòng chiếu cố,

Xem tử vi mới nhất cho thấy, chỉ cần bước sang ngày 5/12 con giáp giàu có này sẽ làm ăn thịnh vượng, của nả chất chật nhà không xuể. 

Tuổi Dần

Nhờ có thần tài đưa đưởng chỉ lối, quý nhân nâng đỡ nên Dần sẽ có tử vi ngày mới phơi phới hân hoan. Làm sương sương mà tiền ùa vào két, làm chơi chơi mà phú quý vây quanh nên Dần sẽ tự làm đại gia, giàu sang viên mãn.

Từ đây đến cuối tháng Dần sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, muốn khổ cũng không được. 

con giap may man 2
Thứ Bảy ngày 5/12 Mùi sẽ trúng quả lớn với những hợp đồng béo bở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là người thông minh, tinh tế và có gan làm giàu. Họ không sợ khổ, chẳng sợ cực, càng không biết chùn chân mỏi gối là gì nên đời thăng hoa viên mãn, càng về hậu vận càng giáu nứt đố đổ vách.

Trong hôm nay, thứ Bảy ngày 5/12 Mùi sẽ trúng quả lớn với những hợp đồng béo bở, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Tuổi Thân

Không sợ thất bại, dám thử sức mình nên Thân sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra.

Khổ tận cam lai, sau những chông chênh khốn khó Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với lộc lá vây quanh, tiền nhiều vô kể. 

con giap may man 3
Con giáp giàu sang này sẽ nằm duỗi mà ăn, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý sẽ có tử vi ngày mới vô cùng thuận lợi, tiền ập xuống đầu. Được cấp trên cất nhắc nên Tý sẽ một bước đổi đời, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ nằm duỗi mà ăn, sung sướng như tiên.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Họa thị phi bủa vây: 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá, sức khỏe lao đao, tiền bạc sa sút cuối năm Canh Tý 2020

Họa thị phi bủa vây: 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá, sức khỏe lao đao, tiền bạc sa sút cuối năm Canh Tý 2020

Bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân vây hãm nên 3 con giáp xui xẻo này sẽ có những ngày cuối năm Canh Tý 2020 khá chật vật, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, tán gia bại sản.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'