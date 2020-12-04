Đúng ngày mai, thứ Bảy 5/12/2020: 5 con giáp nằm trên đống vàng, phú quý phát tài, giàu ú ụ chỉ sau 1 đêm

Hiền lành, thiện lương và cực tốt bụng nên Mão sẵn sàng đỡ đần người khác mà chẳng hề đòi hỏi đáp đền. Sự tử tế, chân thành ấy giúp Mão tích được nhiều công đức, thần Phật hết lòng chiếu cố,

Trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia tiền tỷ nên những con giáp may mắn này không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Xem tử vi mới nhất cho thấy, chỉ cần bước sang ngày 5/12 con giáp giàu có này sẽ làm ăn thịnh vượng, của nả chất chật nhà không xuể.

Nhờ có thần tài đưa đưởng chỉ lối, quý nhân nâng đỡ nên Dần sẽ có tử vi ngày mới phơi phới hân hoan. Làm sương sương mà tiền ùa vào két, làm chơi chơi mà phú quý vây quanh nên Dần sẽ tự làm đại gia, giàu sang viên mãn.

Từ đây đến cuối tháng Dần sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, muốn khổ cũng không được.

Thứ Bảy ngày 5/12 Mùi sẽ trúng quả lớn với những hợp đồng béo bở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là người thông minh, tinh tế và có gan làm giàu. Họ không sợ khổ, chẳng sợ cực, càng không biết chùn chân mỏi gối là gì nên đời thăng hoa viên mãn, càng về hậu vận càng giáu nứt đố đổ vách.

Trong hôm nay, thứ Bảy ngày 5/12 Mùi sẽ trúng quả lớn với những hợp đồng béo bở, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Tuổi Thân

Không sợ thất bại, dám thử sức mình nên Thân sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra.

Khổ tận cam lai, sau những chông chênh khốn khó Thân sẽ hái trái ngọt đời mình với lộc lá vây quanh, tiền nhiều vô kể.

Con giáp giàu sang này sẽ nằm duỗi mà ăn, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý sẽ có tử vi ngày mới vô cùng thuận lợi, tiền ập xuống đầu. Được cấp trên cất nhắc nên Tý sẽ một bước đổi đời, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ nằm duỗi mà ăn, sung sướng như tiên.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.