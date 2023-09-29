Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/9/2023, Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, hưởng trọn phú quý

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 17:55

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, hưởng trọn phú quý.

Tuổi Dần

Về phương diện tài lộc, người tuổi Dần làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương hoặc thưởng nóng vì những đóng góp trong tập thể. Cấp trên ghi nhận và trao cho bản mệnh một phần thưởng xứng đáng. Ngoài ra, những ai đang kiếm tiền thì đã thấy có rất nhiều dấu hiệu khả quan về lợi nhuận, có thể bạn đang đi đúng hướng.

Trên phương diện tình cảm, con giáp may mắn này sẽ trở nên rất vượng đào hoa. Với sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước, bản mệnh có thể dễ dàng chinh phục người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ. Bạn cũng dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ những tính cách hiền hòa, cởi mở. Những cặp đôi đang giải qua giai đoạn hạnh phúc, vui vẻ hiếm có.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/9/2023, Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, hưởng trọn phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ tam hợp hỗ trợ, người tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Con giáp này sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, cũng như sẵn lòng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Nhìn chung vận trình hôm nay tiến triển khá suôn sẻ, thuận lợi.

Tình duyên của con giáp này cũng rất tốt đẹp, vận đào hoa rực rỡ, có thể gặp nhiều nhân duyên phù hợp. Ai có gia đình rồi sẽ rất hạnh phúc, có thể tính chuyện con cái. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân để cùng bên nhau đến cuối cuộc đời.

 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/9/2023, Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, hưởng trọn phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ đón cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm. Nhờ vậy mà bạn cũng giành được nhiều thành công trong công việc, khả năng thăng tiến trong thời gian này rất lớn nên hãy duy trì phong độ để gây ấn tượng với cấp trên. Những người kinh doanh có thể xem đây là ngày tốt để đẩy nhanh hoạt động của mình. Những thành quả mà bản mệnh gặt hái được sẽ trở thành nền tảng cho con đường tiến thăng trong tương lai.

Vận trình tình duyên khởi sắc và có nhiều tin vui trong thời gian tới. Người độc thân rất đào hoa. Nhờ bản tính hài hước mà bản mệnh dễ nhận được sự chú ý của những người khác phái. Đây là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ của mình.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/9/2023, Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, hưởng trọn phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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