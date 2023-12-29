Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023, thời tới cản không được, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 17:50

3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc.

Tuổi Sửu

Bằng sự lao động chăm chỉ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp may mắn này sẽ gặt hái được vô số "trái ngọt", tiền bạc trở nên rủng rỉnh, không còn phải lo thiếu tiền và sẽ có một cái tết giàu có, đầy đủ. Đồng thời, bạn khéo ăn khéo nói, giỏi giao tiếp nên được nhiều người quý mến, vận quý nhân cũng hanh thông, suôn sẻ.

Vận tình cảm và sức khỏe là hai điều tốt nhất năm của con giáp may mắn này. Tình cảm của tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, hôn nhân hạnh phúc, mâu thuẫn trước đây đều được hóa giải hết, người độc thận sẽ nhanh chóng thoát cảnh cô đơn.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023, thời tới cản không được, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đường công danh của người tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực ngay trong nửa đầu tháng này. Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, miễn là bạn chấp nhận khó khăn và kiên trì, thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng. Thời điểm vận khí tốt lành như thế này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống. 

Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó. Các cặp đôi cũng ngày càng hòa hợp, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người khiến ai nấy phải ngưỡng mộ.

 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023, thời tới cản không được, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Nền tảng kiến thức vững vàng tạo nên bước đệm để người tuổi này có những trên con đường công danh. Song, bản mệnh chớ làm việc quá sức để rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Những khoản doanh thu có dấu hiệu tăng cao trong ngày này mang đến cho con giáp này nhiều động lực để tiếp tục theo đuổi con đường “làm giàu” của mình. 

Vận trình tình cảm thắm sắc, nồng nàn. Đào hoa vượng mang đến một mối duyên lành cho người độc thân và với những người đã kết hôn, cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023, thời tới cản không được, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (19/12/2023), 3 con giáp được quý nhân mách nước làm giàu, rước nhiều hỷ sự về nhà, tiền bạc đầy túi đầy nhà

Kể từ ngày mai (19/12/2023), 3 con giáp được quý nhân mách nước làm giàu, rước nhiều hỷ sự về nhà, tiền bạc đầy túi đầy nhà

3 con giáp được quý nhân mách nước làm giàu, rước nhiều hỷ sự về nhà, tiền bạc đầy túi đầy nhà.

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