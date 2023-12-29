Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023, Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp liên tiếp gặp may, khai thông sự nghiệp, tiền tài - của cải nhiều không đếm hết

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 06:51

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 30/12/2023, 3 con giáp may mắn tiền vàng đầy tủ, sự nghiệp phát đạt, sống trong giàu sang, vượng phát.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Bảy ngày 30/12/2023, người tuổi Sửu phúc vận lên hương, tài lộc dư dả. Con giáp may mắn có được những bước tiến khả quan trên đường công danh sự nghiệp. Công việc tiến triển tương đối thuận lợi, bản mệnh đạt được thành tích rất khả quan, ghi điểm tuyệt đối với cấp trên và đồng nghiệp. Con đường tài lộc của Sửu từ đây cũng trở nên suôn sẻ. Con giáp thu nhập dồi dào, tiền bạc liên tục đổ vào trong ví. 

Chuyện tình cảm của Sửu có nhiều bước tiến tích cực. Người còn độc thân có cơ hội gặp gỡ người hợp ý thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Các cặp đôi có một ngày bình ổn khi luôn quan tâm đến nhau.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023, Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp liên tiếp gặp may, khai thông sự nghiệp, tiền tài - của cải nhiều không đếm hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được quý nhân che chở, vận trình tươi sáng, rực rỡ khó tin trong thứ Bảy ngày 30/12/2023. Con giáp dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, đồng nghiệp nên công việc tiến triển thuận lự, nhanh chóng. Bản mệnh vốn có tài năng nay được nhận thêm sự tương trợ từ người xung quanh nên ngày càng phát triển, chạm đến đỉnh cao danh vọng. Tiền bạc dư dả, con giáp không phải bận tâm đến chuyện chi tiêu, 

Chuyện tình cảm của bạn êm đẹp. Dù cuộc sống cả hai đều bận rộn nhưng người ấy vẫn quan tâm bạn rất nhiều. Hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này và trân trọng những gì mình đang có.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023, Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp liên tiếp gặp may, khai thông sự nghiệp, tiền tài - của cải nhiều không đếm hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Bảy Cát Tinh soi chiếu, tài lộc lên hương. Bên cạnh công việc hiện tại đang phát triển vững vàng, con giáp còn lấn sân sang một số nghề tay trái và thu được thành tích nhất định. Tình hình tài chính của con giáp ngày càng hưng thịnh. Thu nhập dồi dào, con giáp may mắn này chi tiêu rộng rãi, không cần lo nghĩ. Bạn có thể tự mua cho mình một món đồ giá trị như phần thưởng vì bản thân đã làm việc vất vả suốt thời gian qua.

Vận trình tình duyên của bạn cũng khá tốt, vận đào hoa nở rộ. Vốn dĩ bạn đã có sức hút vô cùng lớn với người khác phái, chỉ cần mở lòng sẽ có được lương duyên.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/12/2023, Cát Tinh soi sáng, 3 con giáp liên tiếp gặp may, khai thông sự nghiệp, tiền tài - của cải nhiều không đếm hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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