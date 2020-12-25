Đúng ngày mai thứ Bảy 26/12, 4 con giáp được quý nhân chọn mặt gửi vàng, nắm trong tay tài sản kếch xù

Tâm linh - Tử vi 25/12/2020 06:15

Dưới đây là những con giáp may mắn được quý nhân chọn mặt gửi vàng, nắm trong tay tài sản kếch xù tiêu cả đời không hết đúng ngày mai thứ Bảy 26/12.

Tuổi Sửu

Vận tiền tài của Sửu muốn tiền được tiền, muốn tình có tình. Trong ngày, bạn không lo túng thiếu, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy, lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi. Số dư trong tài khoản của những người tuổi Sửu tăng lên mức đáng báo động, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ.

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Sửu là con giáp may mắn tiền tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

Những khoản nợ nần trước đây đã được thanh toán hết, không còn vướng phải bất cứ rắc rối nào. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng đón nhận nhiều tin vui. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần tốt đón nhận tin vui ập đến bất ngờ trong thời điểm này.

Tuổi Mão

Mão có nhiều chuyện vui trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn nhận được khá nhiều lời khen, tiền bạc chạm đỉnh đỏ rực. Những người làm công ăn lương được khen ngợi hết lời, có thể sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng trong thời gian sắp tới.

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Mão gặt hái lộc lớn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Mão gặt hái được khá nhiều thành tựu khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Lời nói của bạn cũng được xem trọng hơn, công việc bắt đầu vào thời điểm ổn định, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn khá may mắn vì hốt sạch lộc lá trời ban, không còn sợ tiểu nhân hãm hại, cản đường trong thời điểm vàng kim này. Những khó khăn, rắc rối trong công việc cũng được giải quyết êm đẹp, không xảy ra bất cứ vướng mắc nào mà không giải quyết được.

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Thìn có vận tiền tài như ý trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Thìn là con giáp may mắn tiền bạc đổ về như lá mùa thu, đếm hoài không hết. Những dự định của bạn trong thời điểm này cũng được thực hiện suôn sẻ, ít khi xảy ra chuyện buồn.

Tuổi Mùi

Mùi có vận tài chính chạm đỉnh, số dư trong tài khoản cứ tăng dần đều. Những dự định mà bạn ấp ủ bao lâu nay cũng được thực hiện suôn sẻ, không xảy ra bất cứ khó khăn hay trở ngại nào. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để thể hiện hết khả năng tiềm ẩn của bản thân. Có thể bạn sẽ được như ý nguyện, tha hồ hưởng phúc.

Những người tuổi Mùi nên chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn trời ban. Hãy bình tĩnh vượt qua những thử thách trong thời điểm này để có được vận trình suôn sẻ, thuận lợi hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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