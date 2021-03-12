Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/3/2021: Top con giáp tha hồ chiêu tài đón lộc, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 12/03/2021 05:14

Tử vi ngày mới chỉ rõ, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 13/3/2021 những con giáp may mắn này sẽ nằm duỗi mà ăn, muốn khổ cũng không được.

Làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ chính là lộc lá trời đã an bài cho những con giáp may mắn ngút trời này. 

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Vận may tài chính kéo theo lợi nhuận tăng đáng kể nên Tuất chỉ việc rung đùi hưởng lộc, mặc sức tiêu pha - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Tuất

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, thứ Bảy ngày 13/3/2021 chính là thời hoàng kim để Tuất vươn lên đổi đời. Không chỉ đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, con giáp giàu có này còn bước sang trang mới huy hoàng rực rỡ.

Nhờ có sao Chính Tài soi chiếu nên con giáp giàu sang này sẽ có tài vận hanh thông. Vận may tài chính kéo theo lợi nhuận tăng đáng kể nên Tuất chỉ việc rung đùi hưởng lộc, mặc sức tiêu pha. 

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Mão hãy chớp lấy cơ hội nghìn năm có một để vươn mình làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Mão

Mão nổi tiếng là người hiền lành, chăm chỉ và biết đối nhân xử thế. Nhờ sống chan hòa, biết trước biết sau nên Mão đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Sau những thăng trầm con giáp may mắn này sẽ an nhàn hưởng lộc.

Thứ Bảy tuần này, Mão hãy chớp lấy cơ hội nghìn năm có một để vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách chỉ sau một đêm. 

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Tỵ còn có cơ hội trúng số độc đắc, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Tỵ

Thông minh, bản lĩnh và biết chớp lấy thời cơ nên Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều dám dấn thân, không sợ thất bại. Sau những thăng trầm, bất ổn Tỵ sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình.

Tuần thứ hai của tháng 3/2021 sẽ giúp con giáp may mắn này quơ tay hốt bạc, trở thành đại gia chỉ sau một đêm. Tỵ còn có cơ hội trúng số độc đắc, muốn khổ cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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