Đúng ngày mai, thứ Ba 29/12: 4 con giáp ĐÀO TRÚNG MỎ VÀNG, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 28/12/2020 05:47

Chỉ cần đồng hồ điểm đúng 0h ngày 29/12/2020 những con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận đen, tha hồ nghênh tài đón lộc, tiền nhiều vô kể.

Tiền tài như ý, của nả vây quanh nên từ ngày 29/12 trở đi top con giáp may mắn này sẽ giàu sang vô đối, ai cũng phát hờn. 

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Làm một hưởng mười, tình tiền như ý nên Mùi chẳng lo thiếu tiền, cuối năm phú quý an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi nổi tiếng là con giáp khôn ngoan, có chí tiến thủ và không sợ khổ cực. Vậy nên, dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường thì con giáp giàu sang này vẫn phất lên đổi đời, tự làm đại gia ngay từ thuở độc thân.

Tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, chỉ cần bước sang ngày 29/12 đời Mùi sẽ sang trang mới. Làm một hưởng mười, tình tiền như ý nên Mùi chẳng lo thiếu tiền, cuối năm phú quý an nhàn. 

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Sang năm Tân Sửu 2021 nằm trên đống vàng chính là phúc lộc trời cao đã an bài cho Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son với may mắn theo chân. Chẳng những có được cơ hội mới trong công việc, con giáp giàu có này còn trúng số độc đắc, chẳng cần nhọc công vẫn có tiền tỷ trong tay.

Cuối năm mua nhà lầu, sắm xe hơi, sang năm Tân Sửu 2021 nằm trên đống vàng chính là phúc lộc trời cao đã an bài cho Hợi. 

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Thứ Ba ngày 29/12 của con giáp giàu sang này sẽ ngập trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp có gan làm giàu, không sợ thất bại nên càng chí thú làm ăn hầu bao càng rủng rỉnh. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Dần sẽ được hái trái ngọt đời mình.

Được thần tài cưng yêu chiều chuộng nên thứ Ba ngày 29/12 của con giáp giàu sang này sẽ ngập trong biển tiền. 

con giap may man 4
Không chỉ hôm nay mà cả năm mới Tân Sửu của Thìn cũng ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ làm sương sương mà tiền nhiều vô kể, làm chơi chơi mà phát tài phát lộc trong hôm nay. Vậy nên, nếu đang chần chừ trước dự án mới Thìn hãy bắt tay vào thực hiện ngay để chớp lấy thời cơ trời cho.

Tài lộc vượng phát, tình duyên viên mãn nên không chỉ hôm nay mà cả năm mới Tân Sửu của Thìn cũng ấm êm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, trong 3 ngày cuối năm những con giáp giàu có này sẽ gặp thời đổi vận, tiền nhiều vô kể, sang năm mới cứ thế mà phất.

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