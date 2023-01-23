Đúng ngày mai, thứ Ba 24/1/2023, Thần Tài bỏ rơi, hung tinh chiếu rọi, 3 con giáp tiền mất tật mang, hao hụt tài lộc, vận trình ảm đạm, coi chừng trắng tay

Tâm linh - Tử vi 23/01/2023 12:53

Thứ Ba 24/1/2023, 3 con giáp tiền mất tật mang, hao hụt tài lộc, vận trình ảm đạm, coi chừng trắng tay.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của người tuổi Mão diễn ra chẳng hề dễ dàng vào đúng ngày 24/1. Điềm báo Hung vận chiếu mệnh nên công việc của người tuổi này có nguy cơ bị trì trệ trong một thời gian dài. Với những người theo đuổi con đường học vấn, bản mệnh sẽ gặp nhiều sóng gió, bấp bênh. Vì bản tính bảo thủ cùng với thích thể hiện quyền lực nên người tuổi này có lời qua tiếng lại với lãnh đạo và đồng nghiệp. Ngoài ra, môi trường làm việc không thoải mái làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển của bản mệnh. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này trở nên kém sắc. Vì một lý do nào đó nên bạn cảm thấy chán nản cũng như hời hợt với người ấy. Cả hai sẽ còn tiếp tục mối quan hệ này hay không thì sẽ phụ thuộc vào đối phương. Còn người độc thân hiện tại vẫn đang muốn sống một mình vì không có hứng thú yêu đương. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/1/2023, Thần Tài bỏ rơi, hung tinh chiếu rọi, 3 con giáp tiền mất tật mang, hao hụt tài lộc, vận trình ảm đạm, coi chừng trắng tay - Ảnh 1
Vận trình công việc của người tuổi Mão diễn ra chẳng hề dễ dàng vào đúng ngày 24/1 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ không mấy dễ dàng vào đúng ngày mai. Người tuổi này có khả năng gặp rắc rối trong công việc vì sự bất cẩn cũng như thiếu sự tập trung trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, tiểu nhân xuất hiện làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc vào ngày 24/1. Con giáp này được khuyên cần học cách quản lý tài chính thông minh, khoa học để cải thiện tình hình tài chính hiện tại. 

Đáng chú ý là chuyện tình cảm đáng lo. Dường như Tỵ Dần tương xung nên dẫn tới hòa khí gia đình không vui vẻ như trước, một phần là do cả hai chưa tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ lẫn cảm xúc. Song song đó, người độc thân chẳng tìm được ai phù hợp để hẹn hò. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/1/2023, Thần Tài bỏ rơi, hung tinh chiếu rọi, 3 con giáp tiền mất tật mang, hao hụt tài lộc, vận trình ảm đạm, coi chừng trắng tay - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Tỵ không mấy dễ dàng vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Người tuổi này luôn muốn tạo sự khác biệt trong tư duy nên đôi khi bản mệnh bị tách ra khỏi môi trường làm việc tập thể. Hơn thế, bạn cũng cần dành thời gian nghỉ ngơi để có thể sáng suốt trong các quyết định liên quan đến công việc. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ không mấy suôn sẻ. Người tuổi này có quan điểm bất đồng với nửa kia nên không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Hãy nói chuyện tử tế với nhau để mọi chuyện tốt đẹp hơn. Cuộc sống hôn nhân của các cặp đôi đang đứng trên bờ vực đổ vỡ vì người trong cuộc đề cao cái tôi của mình quá mức mà không có sự tôn trọng lẫn nhau.

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/1/2023, Thần Tài bỏ rơi, hung tinh chiếu rọi, 3 con giáp tiền mất tật mang, hao hụt tài lộc, vận trình ảm đạm, coi chừng trắng tay - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối gian nan, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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