Đúng ngày mai, thứ Ba 22/12/2020: 4 con giáp đạp trúng hũ vàng, thần tài dúi tiền vào tay, giàu sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 21/12/2020 06:02

Chỉ cần bước sang thứ Ba ngày 22/12/2020 những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, muốn nghèo cũng chẳng được.

Rung đùi hốt bạc, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy nên 4 con giáp may mắn chạm đỉnh này sẽ có tử vi thứ Ba ngày 22/12/2020 đỏ chót như son. 

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Nằm duỗi mà ăn, giàu sau một đêm nên Thìn cứ thế mà phát tài, sung túc đủ đầy khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn sinh ra đã may mắn hơn người, sung túc đủ đầy. Càng phấn đấu vươn lên, cống hiến hết mình con giáp giàu sang này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Đặc biệt, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 22/12 Thìn sẽ đạp trúng hũ vàng, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Nằm duỗi mà ăn, giàu sau một đêm nên Thìn cứ thế mà phát tài, giàu sang vô đối khiến ai cũng hờn.  

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Tiểu nhân dù muốn cũng không thể hãm hại Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, biết đối nhân xử thế nên Hợi đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Sau những chông chênh, chao đảo Hợi sẽ được hái trái ngọt đời mình với may mắn theo chân, thần tài đưa đường chỉ lối.

Lương thưởng tăng cao, tiền ùn ùn chui vào túi nên Hợi sẽ có ngày mới ngập trong phú quý. Tiểu nhân dù muốn cũng không thể hãm hại Hợi. 

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Tiền ùa vào két, cứ vơi lại đầy, càng về cuối ngày càng vượng phát nên Sửu mặc sức tiêu pha cũng không lo cạn túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp dám nghĩ dám làm, dám chiến đấu hết mình nên sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, trước ngưỡng 30 đã có bạc tỷ trong tay khiến ai cũng phát hờn.

Đặc biệt, xem tử vi thứ Ba ngày 22/12 cho thấy đây chính là ngày hoàng kim để Sửu cải thiện thu nhập. Tiền ùa vào két, cứ vơi lại đầy, càng về cuối ngày càng vượng phát nên Sửu mặc sức tiêu pha cũng không lo cạn túi. 

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Từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ được sao Chính Quan soi chiếu nên Dần sẽ có ngày mới sung túc đủ đầy, ăn nên làm ra. Chẳng những được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn, thu nhập của Dần cũng tăng vượt mặt.

Không chỉ hôm nay, từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, tận hưởng vinh hoa phú quý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Xem tử vi tuần mới cho thấy, nếu thuộc 4 con giáp may mắn chạm đỉnh này gia chủ sẽ hút cạn lộc trời, túi lúc nào cũng có tiền tỷ.

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