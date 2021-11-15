Đúng ngày mai, thứ Ba 16/11/2021, trời xanh nắng vàng, 3 con giáp vận khí lên hương, tiền tài chạm đỉnh, mọi sự khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 15/11/2021 06:09

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng ngày mai thứ Ba 16/11/2021, 3 con giáp may mắn vận khí lên hương, tiền tài chạm đỉnh, mọi sự khởi sắc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Sửu Dậu Bán Hợp này. Công việc của bản mệnh đang tiến triển vô cùng tích cực, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Không những vậy, các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho con giáp may mắn này cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng đầu tư đầy triển vọng. Lại có Thực Thần ghé thăm, người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán có cơ may thu được nguồn lợi không hề nhỏ trong ngày hôm nay.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ sự giúp sức của Nhị Hợp, công việc của người tuổi Thìn trở nên thuận lợi hơn nhiều so với thời gian trước đó. Những kế hoạch dự án của bạn nhận được sự đánh giá cao, lại thêm cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy sẽ giúp con giáp này bứt phá trên chặng đường tiến tới thành công của mình.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thương Quan là lời cảnh báo bạn cần phải hết sức thận trọng trong từng quyết định của mình, đừng vì nóng vội hay bị kích động mà liều lĩnh dấn thân, để rồi mọi thứ nhanh chóng sụp đổ ngay trước mắt bạn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có quý nhân Tam Hợp ở bên trợ mệnh, người tuổi Tỵ chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về con đường tiến thân của mình nữa. Công việc trên đà thuận lợi, sự nghiệp phát triển vượt bậc là những điều bạn sẽ sớm được trải nghiệm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, vận trình tài lộc của con giáp này lại chẳng được như đợi của bạn khi có Kiếp Tài giáng mệnh. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, bạn có thể để tiền bạc rơi khỏi tay ngay tức khắc. Bạn cũng nên tránh xa những chuyện tranh chấp thị phi kẻo tiền bạc cũng từ đây mà thất thoát không ngừng.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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