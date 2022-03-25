Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 26/3/2022, 3 con giáp TIỂU NHÂN QUẤY PHÁ, mất phần lộc nên vận trình đi xuống, tiền bạc không thông

Tâm linh - Tử vi 25/03/2022 17:02

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 26/3/2022, chia buồn với 3 con giáp kém may mắn khi bị tiểu nhân tìm cách hãm hại, làm cho sự nghiệp lao dốc.

 

Người tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 26/3/2022, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thìn không được tốt. Vận trình trong ngày nhiều trắc trở, xui xẻo có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bản mệnh cần đề phòng họa tiểu nhân, luôn phải tỉnh táo, tránh để rơi vào cạm bẫy. Càng những lúc như vậy bạn càng cần đảm bảo hoàn thành mọi công việc một cách chỉn chu.

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 26/3/2022, 3 con giáp TIỂU NHÂN QUẤY PHÁ, mất phần lộc nên vận trình đi xuống, tiền bạc không thông - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 26/3/2022, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thìn không được tốt. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tình cảm xung khắc khiến vấn đề khúc mắc giữa vợ chồng bạn vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Có nhiều vấn đề tiềm ẩn từ lâu nhưng cả hai đều xem nhẹ, như một ngọn lửa cháy âm ỉ giờ bùng cháy dữ dội. Nếu buộc phải bàn bạc trao đổi thì cố giữ bình tĩnh, trên cơ sở xây dựng chứ không tranh cãi, xỉa xói lẫn nhau, rất dễ mất hòa khí.

Người tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 26/3/2022, người tuổi Mùi cần đề phòng tiểu nhân ném đá giấu tay. Công việc của bạn có điềm báo bị kẻ xấu gây trở ngại, đủ khó khăn bủa vây. Bản mệnh cần phải sẵn sàng ứng phó với những chuyện bất ngờ phát sinh và tìm cách để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng để không ảnh hưởng đến công việc.

Sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng. Đây là kết quả của việc không chăm sóc sức khỏe vì mải làm việc và cuốn theo những áp lực trong cuộc sống suốt thời gian dài vừa qua. Đã đến lúc bạn phải thay đổi lịch trình làm việc của mình, có như thế mới mong cải thiện được tình hình hiện tại.

Người tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 26/3/2022, người tuổi Dậu có thể sẽ phải chịu nhiều tổn thất cũng chỉ vì cái tính nóng nảy của mình. Bạn đang tự khiến cho công việc gặp phải nhiều khó khăn khi không đủ bình tĩnh để xem xét và giải quyết vấn đề, bốc đồng làm theo ý thích của riêng mình mà thiếu suy xét trước sau, gây nên hậu quả to lớn, khó lòng có thể bù đắp được.

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 26/3/2022, 3 con giáp TIỂU NHÂN QUẤY PHÁ, mất phần lộc nên vận trình đi xuống, tiền bạc không thông - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 26/3/2022, người tuổi Dậu có thể sẽ phải chịu nhiều tổn thất cũng chỉ vì cái tính nóng nảy của mình. Ảnh minh họa: Internet.

Đã vậy, chuyện tình cảm trong ngày cũng chịu nhiều trục trặc. Con giáp này đôi khi quá nóng vội và đi đến kết luận khi chưa thực sự tìm hiểu rõ ràng, chụp mũ cho người ấy những tội danh không đúng khiến cho đôi bên tranh cãi, sứt mẻ tình cảm.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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