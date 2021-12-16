Tình duyên của tuổi Tý hôm nay không tốt. Bạn biết không, tình cảm gượng gạo sẽ không thể mang lại hạnh phúc. Nếu thật sự cả 2 không thể tiếp tục là của nhau thì nên tìm đến một giải pháp tốt nhất để giải quyết, đừng để mọi chuyện ngày một xấu đi. Công việc của tuổi Tý trong ngày thứ Sáu khởi sắc. Hãy tìm thêm cơ hội mới trong công việc. Tài vận hôm nay của tuổi Tý không ổn. Bạn định vay tiền ai đó nhưng quả thật là không dễ để vay được tiền vào lúc này.

Tuổi Sửu sẽ xảy ra tranh cãi với người ấy nhưng đừng quá cố chấp, một điều nhịn chín điều lành. Vì khi cả 2 không kìm chế được cảm xúc của mình sẽ nói ra những lời làm tổn thương nhau. Rất có thể, nếu không giải quyết được người ấy sẽ chọn biện pháp ra đi và kết thúc mọi chuyện. Công việc của tuổi Sửu hôm nay không tốt, bạn đừng nên xen vào việc của người khác. Tài vận của tuổi Sửu ngày thứ Sáu rất tốt. Cơ hội kinh doanh mới sẽ đến.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một ngày không tốt về tình duyên. Đặt niềm tin nhầm chỗ khiến bạn phải gặp nỗi buồn. Hãy mạnh mẽ lên Thìn nhé, rồi sẽ có người nhận ra sự tốt đẹp và tử tế của bạn, chắc chắn bạn sẽ tìm được một người thật sự phù hợp và yêu thương thật lòng. Công việc của tuổi Thìn lại có nhiều cải thiện, duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Tài vận, lời khuyên của tuổi Thìn là hãy tiết chế trong kế hoạch chi tiêu.

Tuổi Thìn có một ngày không tốt về tình duyên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có ngày xấu về tình duyên. Đừng khiến người ấy bị tổn thương vì những lời xì xào bên ngoài. Bản mệnh nên tạo cho nửa kia của mình một sự tin tưởng, chắc chắn… đừng vì những tin đồn thất thiệt mà ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp mà cả 2 đã cố gắng xây dựng. Công việc, tuổi Mùi cần thận trọng. Đừng nói xấu đồng nghiệp sau lưng dù bạn bất mãn đến đâu chăng nữa. Tài vận, bạn sẽ thất thoát tiền nhưng đó là của đi thay người.

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