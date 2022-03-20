Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 21/3/2022, 3 con giáp gặp phải VẬN XUI, sự nghiệp ngày đầu tuần không thuận lợi, MÂU THUẪN với đồng nghiệp

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 11:03

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 21/3/2022, xin chia buồn với 3 con giáp gặp phải vận xui, tài lộc không thông, sự nghiệp bị ảnh hưởng.

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 21/3/2022, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Bạn nên giữ tinh thần lạc quan, tích cực để có thể giải quyết mọi việc nhanh chóng hơn, chớ nên phụ thuộc, đùn đẩy cho người khác. Đặc biệt, dù công việc có nhiều đến mấy, bạn cũng chớ nên sốt ruột, làm việc cẩu thả cho xong, bởi nếu làm không cẩn thận, bạn sẽ rất dễ mắc sai sót và tốn thêm nhiều thời gian để khắc phục.

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 21/3/2022, 3 con giáp gặp phải VẬN XUI, sự nghiệp ngày đầu tuần không thuận lợi, MÂU THUẪN với đồng nghiệp - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 21/3/2022, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn bởi hai bên thường xuyên có những ý kiến trái ngược nhau. Đôi bên đều nên học cách lắng nghe người khác, không nên cứng nhắc với quan điểm của mình.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 21/3/2022, Kiếp Tài chiếu mệnh, người tuổi Thìn luôn kiên định với ý kiến của mình, cho dù có bị phản đối thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, bạn đừng trở thành một người cứng đầu, bảo thủ, không chịu thay đổi. Nhiều khi, việc bảo vệ ý kiến của bản thân bất chấp đúng sai sẽ khiến bạn vướng phải nhiều rắc rối không đáng có. Hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, bạn sẽ tìm ra nhiều phương pháp giải quyết hợp lý hơn nhiều.

Con giáp này chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có việc gì gây khó chịu, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có phương hướng tháo gỡ hoặc được giải tỏa phần nào.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 21/3/2022, người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Bạn đang “múa rìu qua mắt thợ” và có thể tự đẩy mình vào tình huống khó xử. Người trẻ tuổi dù có tham vọng muốn chứng minh bản thân thì trước hết, bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên vội vàng muốn thấy ngay kết quả.

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 21/3/2022, 3 con giáp gặp phải VẬN XUI, sự nghiệp ngày đầu tuần không thuận lợi, MÂU THUẪN với đồng nghiệp - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 21/3/2022, người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý muốn của mình, nhưng vấn đề có thể nằm ở việc bạn chưa truyền đạt mong muốn thật rõ ràng.

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Đúng thứ 2 ngày 7/3/2022, đầu tuần sóng gió, 3 con giáp VƯỢNG VẬN ĐEN, mâu thuẫn với đồng nghiệp, tài lộc hao hụt

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Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong thứ 2, ngày 7/3/2022. Đây sẽ là khoảng thời gian sóng gió của người làm công ăn lương.

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