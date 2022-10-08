Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 9/10/2022, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp trúng mánh đổi đời, đại phú đại quý, may mắn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 06:56

Tử vi dự đoán, đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 9/10/2022, những con giáp may mắn này sẽ nhận được lộc lớn, nếu không thành đại gia cũng có tiền vàng ngập két, cứ thế mà đổi đời.

Tuổi Dần

Theo dõi tử vi Chủ nhật ngày 9/10/2022, tuổi Dần được Thiên Tài nâng đỡ nên có cơ hội phát tài phát lộc nhờ buôn bán kinh doanh tốt. Bạn là người thông minh, nhạy bén, lại ham học hỏi nên có thể phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình, từ đó mang về không ít tiền bạc.

Không những tài lộc vượng phát mà ngay cả đường công danh của con giáp này cũng có những tín hiệu đáng mừng. Bạn luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hi sinh một số lợi ích cá nhân để hoàn thành công việc đúng thời gian. Với những biểu hiện đó, không có gì lạ khi bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng và thăng tiến trong công việc. Do Mộc khí vượng nên sức khỏe của tuổi Dần không được tốt. Bạn mải mê với công việc nên xao nhãng bản thân, ăn uống thất thường, sinh hoạt không điều độ dẫn tới dễ gặp vấn đề về đường tiêu hóa như đau đại tràng, đau dạ dày…

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 9/10/2022, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp trúng mánh đổi đời, đại phú đại quý, may mắn trăm bề - Ảnh 1
Theo dõi tử vi Chủ nhật ngày 9/10/2022, tuổi Dần được Thiên Tài nâng đỡ nên có cơ hội phát tài phát lộc nhờ buôn bán kinh doanh tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Lục Hợp cục che chở cho vận trình ngày mới của người tuổi Hợi, đường công danh rất hanh thông, nhất là những người đang theo đuổi sự nghiệp và đặt ra mục tiêu muốn thăng quan tiến chức. Bạn luôn chăm chỉ tích lũy kinh nghiệm, biết đứng lên sau khi vấp ngã và sẵn sàng đối mặt với khó khăn, đây là lúc những phẩm chất tuyệt vời này của bạn được phát huy.

Chuyện tình cảm cũng vô cùng thuận lợi, các cặp đôi nếu tình cảm đã chín muồi thì có thể tính chuyện trăm  năm, về chung một mái nhà. Người độc thân hãy giảm bớt những tiêu chuẩn của mình xuống và lắng nghe tiếng gọi của con tim nhé để sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Vận trình tài lộc cũng tăng tiến khá nhanh. Quý nhân che chở, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Con giáp này chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cũng có thể thành công, tiền bạc về tay một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, bạn cần học cách quản lý tài chính để bảo vệ thành quả của mình.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 9/10/2022, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp trúng mánh đổi đời, đại phú đại quý, may mắn trăm bề - Ảnh 2
Lục Hợp cục che chở cho vận trình ngày mới của người tuổi Hợi, đường công danh rất hanh thông, nhất là những người đang theo đuổi sự nghiệp và đặt ra mục tiêu muốn thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cát tinh Thực Thần nâng đỡ, đây là thời điểm tình hình tài chính của tuổi Sửu khởi sắc trở lại, nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn sẽ nhận được những cơ hội làm ăn rất có lợi. Lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng, bạn cũng tìm thêm nhiều mối hợp tác lâu dài và đáng tin cậy.

Với người làm công việc cố định, sự nghiệp của con giáp này có chiều hướng đi lên, bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân. Bạn sẽ tỏa sáng bởi chính năng lực của mình và khẳng định được khả năng bản thân trên con đường phía trước. Về mặt tình cảm, có vẻ như bạn không nhất thiết phải làm gì đó để thúc đẩy mối quan hệ này tiến triển. Hãy cứ để mọi thứ phát triển thật tự nhiên, đừng cố gượng ép làm gì. Đôi khi chẳng làm gì cả lại mang lại hiệu quả không ngờ.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 9/10/2022, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp trúng mánh đổi đời, đại phú đại quý, may mắn trăm bề - Ảnh 3
Cát tinh Thực Thần nâng đỡ, đây là thời điểm tình hình tài chính của tuổi Sửu khởi sắc trở lại, nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn sẽ nhận được những cơ hội làm ăn rất có lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thời gian cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài, mở công tắc may mắn. kích hoạt năng lực kiếm tiền, hầu bao căng chặt

Thời gian cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài, mở công tắc may mắn. kích hoạt năng lực kiếm tiền, hầu bao căng chặt

Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sau đây phát tài, sẽ có cơ hội làm giàu, còn chần chừ gì mà không nắm bắt.

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