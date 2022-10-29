Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 30/10/2022, Lục hợp che chở, 3 con giáp có nhiều cơ hội kiếm tiền, công việc thuận lợi, may mắn vô vàn

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 06:49

Tử vi dự đoán, đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 30/10/2022, 3 con giáp này sẽ gặp vận may trong cuộc sống, có quý nhân giúp đỡ phát tài phát lộc.

Tuổi Dần

Theo dõi tử vi hàng ngày, trong ngày được Lục Hợp che chở, người tuổi Dần cho thấy khả năng tính toán tài tình của mình và thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Chuyện làm ăn của bạn diễn ra khá thuận lợi trong thời điểm này. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đem lại lợi nhuận kha khá.

Với người làm công ăn lương, cát khí cũng giúp bạn tự tin hơn với những gì mình theo đuổi. Bạn làm việc bằng thái độ cầu tiến, trách nhiệm hết mình nên thành quả nhận lại rất xứng đáng. Có điều, dù Dần có tham vọng song vẫn có lúc e dè, hãy tăng tốc nếu muốn nhận được kết quả tốt hơn. Ngũ hành tương sinh mang tới cho những chú Hổ còn độc thân cơ duyên gặp được người phù hợp với mình. Đôi bên đều nghiêm túc trong vấn đề tình cảm nên quá trình tìm hiểu diễn ra rất thuận lợi. Ngày hôm nay cũng mang đến những cảm xúc ngọt ngào trong chuyện tình cảm cho các cặp đôi con giáp này.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 30/10/2022, Lục hợp che chở, 3 con giáp có nhiều cơ hội kiếm tiền, công việc thuận lợi, may mắn vô vàn - Ảnh 1
Theo dõi tử vi hàng ngày, trong ngày được Lục Hợp che chở, người tuổi Dần cho thấy khả năng tính toán tài tình của mình và thu về khoản lợi nhuận không nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chủ nhật này, Tỷ Kiên nhập cục giúp tuổi Dậu thêm phần quyết liệt hơn bao giờ hết để đạt được những mục tiêu trong công việc. Bạn hành động dứt khoát, tranh thủ tận dụng mọi cơ hội mình đang có sẵn. Dù vậy, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào bạn cũng phải suy nghĩ thật thấu đáo, tránh bốc đồng, nóng nảy mà hỏng việc.

Đường tài lộc của con giáp này trong ngày tương đối ổn định, thu nhập đều đặn nên không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Tự tin về tài chính nên dẫu có gặp phải chuyện gì bạn cũng dễ dàng xoay sở hơn. Nhân lúc tiền bạc đang rủng rỉnh, bạn cũng nên có kế hoạch tiết kiệm để đề phòng những việc bất trắc xảy ra. Tuy nhiên, có thể người tuổi Dậu sẽ gặp phải một số vấn đề về tình cảm. Ngũ hành bản mệnh sinh xuất nên có thể con giáp này sẽ hơi thiếu kiên nhẫn khi giải quyết những khúc mắc giữa hai người, điều này cần có sự cố gắng và hợp tác của cả hai.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 30/10/2022, Lục hợp che chở, 3 con giáp có nhiều cơ hội kiếm tiền, công việc thuận lợi, may mắn vô vàn - Ảnh 2
Chủ nhật này, Tỷ Kiên nhập cục giúp tuổi Dậu thêm phần quyết liệt hơn bao giờ hết để đạt được những mục tiêu trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Chính Ấn soi sáng con đường học tập, sáng tạo của tuổi Tị trong ngày này. Những bạn đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ thuận buồm xuôi gió. Còn người nào đang đi làm thì nên thay đổi tư duy một chút, cần có sự đổi mới trong cách làm việc thì mới thành công được.

Về phần tài vận thì không có điểm gì chê trách, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch nhờ có Tam Hợp cục trợ vận. Mặc dù tham vọng tiền bạc của bạn lớn hơn nhiều chứ không dừng lại ở hiện tại nhưng được cái bạn biết kiếm tiền, biết lo cho bản thân và gia đình, không ăn bám ai hết. Cục diện ngũ hành Hỏa khắc Kim không tốt cho vận trình tình cảm của bản mệnh. Trong ngày này bạn khá nóng tính, hay cáu gắt với mọi người xung quanh vì khó chịu. Một số người sống khá bất cần, thích ở một mình không muốn bất cứ ai can thiệp vào cuộc sống của mình.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 30/10/2022, Lục hợp che chở, 3 con giáp có nhiều cơ hội kiếm tiền, công việc thuận lợi, may mắn vô vàn - Ảnh 3
Chính Ấn soi sáng con đường học tập, sáng tạo của tuổi Tị trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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