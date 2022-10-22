Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 23/10/2022, Cục diện Tương Hình, 3 con giáp gặp họa hao tài, dễ gây xích mích, rạn nứt tình cảm

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 08:38

Dự đoán 3 con giáp này sẽ gặp hạn Phá Thái Tuế trong ngày Chủ nhật này nên vận trình bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu gặp hạn Phá Thái Tuế trong ngày Chủ nhật này nên vận trình bị ảnh hưởng ít nhiều. Con giáp này luôn là người nhiệt tình, hết mình giúp đỡ bạn bè nhưng tới đến lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn mới biết rõ lòng họ, bản mệnh cảm thấy vô cùng thất vọng vì đã tin tưởng không đúng người.

Nhìn chung mọi việc trước mắt đang khá rối ren, bản mệnh không rõ phải đi hướng nào. Ban đầu bạn nghĩ mọi chuyện đơn giản, nhưng càng làm thì lại càng rối tinh rối mù. Bản thân con giáp này lại có phần bảo thủ, cứng đầu, không chịu nhận sai nên càng bế tắc. Ngũ hành Thổ vượng còn gây ức chế tinh thần, khiến Sửu có cách cư xử ngang ngược với bạn đời. Bát đũa còn có lúc xô, vợ chồng chung sống với nhau lâu ngày khó tránh được những bất đồng, nhưng kiềm chế được hay không mới là bản lĩnh. Hãy luôn trân trọng người đang ở bên mình.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 23/10/2022, Cục diện Tương Hình, 3 con giáp gặp họa hao tài, dễ gây xích mích, rạn nứt tình cảm - Ảnh 1
Tuổi Sửu gặp hạn Phá Thái Tuế trong ngày Chủ nhật này nên vận trình bị ảnh hưởng ít nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thìn Mão Tương Hại khuấy đảo vận trình ngày mới của tuổi Mão, gây ra không ít khó khăn cho bản mệnh. Công việc dang dở, làm mãi không hết việc, đã vậy Mão còn có thể vấp phải thái độ bất hợp tác của đồng nghiệp do những khúc mắc cá nhân. Trước hết, bạn nên tháo gỡ vấn đề với đồng nghiệp để mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

Cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng vận hành theo cách ta muốn. Dù chuyện gì xảy ra, bạn cũng không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, vừa gây mệt mỏi cho mình, vừa khiến người khác bực bội khi ở bên bạn. Sự bi quan quá mức sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của bạn, vì thế nên học cách bình thản và mỉm cười trước những vấn đề ập đến. Ngũ hành tương xung khiến tình cảm đôi lứa của người tuổi Mão trong ngày hôm nay cũng phải đối mặt với nguy cơ rạn nứt. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, có lẽ một phần là do đôi bên đều quá bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian bên nhau, khó tránh khỏi sự lạnh nhạt.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 23/10/2022, Cục diện Tương Hình, 3 con giáp gặp họa hao tài, dễ gây xích mích, rạn nứt tình cảm - Ảnh 2
Thìn Mão Tương Hại khuấy đảo vận trình ngày mới của tuổi Mão, gây ra không ít khó khăn cho bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Thiên Quan tác động, người tuổi Tị có thể xảy ra xích mích với đồng nghiệp trong quá trình làm việc chung do đôi bên có những quan điểm trái ngược. Vấn đề vốn không nghiêm trọng tới vậy, nhưng cái tôi của cả hai quá lớn nên khó có thể thống nhất ý kiến, có thể sẽ cần tới sự can thiệp của cấp trên.

Thời gian này, hầu hết những trở ngại bạn gặp là do tính cách phóng khoáng và tham vọng quá lớn, nếu biết kiềm chế lại thì mọi việc sẽ thuận lợi như không có việc gì xảy ra. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên ôm đồm quá nhiều để rồi mọi thứ đều dở dang nhé. Hỏa sinh Thổ, tình duyên của con giáp này không được tốt cho lắm. Dù là người độc thân hay đã kết hôn đều gặp không ít rắc rối, chuyện ngoài ý muốn. Các cặp đôi ngày càng trở nên xa cách, lạnh nhạt, thiếu hòa hợp trong nhiều vấn đề.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 23/10/2022, Cục diện Tương Hình, 3 con giáp gặp họa hao tài, dễ gây xích mích, rạn nứt tình cảm - Ảnh 3
Thiên Quan tác động, người tuổi Tị có thể xảy ra xích mích với đồng nghiệp trong quá trình làm việc chung do đôi bên có những quan điểm trái ngược - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài ưu ái hết cỡ, đúng 4 ngày cuối tuần (20/10 - 23/10), 3 con giáp hốt lộc trời ban, tiền chui đầy két, vàng quấn đầy người

Thần Tài ưu ái hết cỡ, đúng 4 ngày cuối tuần (20/10 - 23/10), 3 con giáp hốt lộc trời ban, tiền chui đầy két, vàng quấn đầy người

Trong 4 ngày cuối tuần (20/10 - 23/10), tuổi Hợi, Dậu, Tý có khả năng nhận được nhiều tài nguyên, tiền rơi trúng đầu, dễ dàng giàu có, vui vẻ mỹ mãn.

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