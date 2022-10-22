Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 23/10/2022, Chính Tài tương trợ, 3 con giáp thăng tiến trong chớp nhoáng, tài lộc rực rỡ, vô vàn vận may

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 06:46

Dự đoán đúng ngày mai (23/10/2022) là quãng thời gian đại phát của 3 con giáp này khi liên tiếp đón vận may lớn, cuộc sống thay đổi 180 độ, rũ sạch vận đen, lộc tài tăng tiến.

Tuổi Thìn

Người tuổi này được cát tinh Chính Tài tương trợ nên mọi việc tiến triển thuận lợi, hoàn thành đúng như mục tiêu ban đầu đề ra. Bản mệnh biết rằng không có con đường nào dễ dàng cả, vì vậy ý chí quyết tâm là vô cùng quan trọng, con giáp này không thích dựa dẫm, luôn nỗ lực hết mình.

Vận trình tài lộc khởi sắc, có thu nhập tốt từ công việc chính. Bên cạnh đó bạn cũng giỏi xoay xở tiền bạc cho những việc cần đến tiền ở thời điểm hiện tại. Tuổi này tính độc lập, hay tự ái nên không thích dựa dẫm hay xin xỏ từ ai hết. Nhờ ngũ hành Hỏa sinh Thổ, đường tình cảm của tuổi Thìn được cải thiện. Người đã có đôi có cặp thì ngày càng thêm thắm thiết. Thời gian không khiến tình cảm của con giáp này phai nhạt đi mà trái lại còn ngày càng nồng nàn hơn. 

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 23/10/2022, Chính Tài tương trợ, 3 con giáp thăng tiến trong chớp nhoáng, tài lộc rực rỡ, vô vàn vận may - Ảnh 1
Người tuổi này được cát tinh Chính Tài tương trợ nên mọi việc tiến triển thuận lợi, hoàn thành đúng như mục tiêu ban đầu đề ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được Tam Hội cục chiếu cố nên Ngọ không phải lo lắng cho công việc của mình trong ngày Chủ nhật này. Hãy vững tin vào bản thân mình vì thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều thử thách nhưng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Việc gì khó cứ nhờ thêm người giúp đỡ, sẽ có quý nhân tới giúp.

Tiền bạc may mắn khi có Thực Thần trợ mệnh. Việc hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, nguồn thu ngày càng lớn đủ để bản mệnh chi tiêu cho các nhu cầu trong cuộc sống. Nhiều người có quà cáp bất ngờ từ người thân trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn nhé. Vận tình cảm tốt đẹp, tuy có lúc tính bạn hơi bảo thủ nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Người có cá tính mạnh thì dễ thu phục được lòng người, nói được làm được, ai cũng phải nể bạn.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 23/10/2022, Chính Tài tương trợ, 3 con giáp thăng tiến trong chớp nhoáng, tài lộc rực rỡ, vô vàn vận may - Ảnh 2
Được Tam Hội cục chiếu cố nên Ngọ không phải lo lắng cho công việc của mình trong ngày Chủ nhật này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Được Tam Hợp cục nâng đỡ, vận trình của Thân đầy hứa hẹn nhờ quý nhân trợ giúp, con giáp này nếu chủ động mưu sự lớn có thể sẽ đạt tỷ lệ thành công cao. Một vài khó khăn trong công việc sớm được tháo gỡ, mở ra cơ hội phát triển mới dành cho bản mệnh.

Công việc hanh thuận thuận lợi, tài vận cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này gặt hái thành quả nhất định, ít phải chịu cảnh thua lỗ. Tuy nhiên với những khoản đầu tư có giá trị lớn phải thật thận trọng kẻo chủ quan sẽ sinh ra rủi ro. Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của Thân có thăng hoa bất ngờ. Những người độc thân có mối nhân duyên tốt lành, gặp gỡ đối tượng phù hợp. Tình yêu đôi lứa hóa giải được những hiểu lầm, trước đó, sẽ không có cơ hội nào cho kẻ thứ ba xen ngang phá hoại tình cảm của hai bạn.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 23/10/2022, Chính Tài tương trợ, 3 con giáp thăng tiến trong chớp nhoáng, tài lộc rực rỡ, vô vàn vận may - Ảnh 3
Được Tam Hợp cục nâng đỡ, vận trình của Thân đầy hứa hẹn nhờ quý nhân trợ giúp, con giáp này nếu chủ động mưu sự lớn có thể sẽ đạt tỷ lệ thành công cao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài ưu ái hết cỡ, đúng 4 ngày cuối tuần (20/10 - 23/10), 3 con giáp hốt lộc trời ban, tiền chui đầy két, vàng quấn đầy người

Thần Tài ưu ái hết cỡ, đúng 4 ngày cuối tuần (20/10 - 23/10), 3 con giáp hốt lộc trời ban, tiền chui đầy két, vàng quấn đầy người

Trong 4 ngày cuối tuần (20/10 - 23/10), tuổi Hợi, Dậu, Tý có khả năng nhận được nhiều tài nguyên, tiền rơi trúng đầu, dễ dàng giàu có, vui vẻ mỹ mãn.

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