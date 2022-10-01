Đúng ngày mai (Chủ nhật ngày 2/10), 3 con giáp lâm kiếp tài, dễ bị tiểu nhân ganh ghét, tiền tài không cánh mà bay

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 18:16

Hãy xem tử vi 3 con giáp xui xẻo vào ngày mai 2/10/2022 để biết đề phòng nhé!

Tuổi Mão

Tử vi ngày 2/10/2022, Mão - Dậu Tương Xung khiến tuổi Mão dễ có những xung đột ý kiến với mọi người. Hôm nay bạn khó nhận ra một số lỗi sai do chủ quan, bạn tự tin vì những thứ biết rồi nhưng có một cái bẫy nào đó xuất hiện mà bạn không biết.

Người tuổi Mão hôm nay có thể để xảy ra bất đồng với tác động của Tỷ Kiên. Thế nhưng bạn cần nhớ rằng việc giữ hoà khí với đồng nghiệp rất quan trọng. Thế nên bạn vẫn nên lắng nghe và tôn trọng quan điểm của họ. Ngũ hành xung khắc cho thấy rắc rối tình cảm một phần là do chính bạn gây ra. Bản mệnh quá cứng nhắc và kiểm soát bản thân. Bạn sợ đau khổ trong tình yêu nên không dám mạo hiểm cho những thay đổi cần thiết.

Đúng ngày mai (Chủ nhật ngày 2/10), 3 con giáp lâm kiếp tài, dễ bị tiểu nhân ganh ghét, tiền tài không cánh mà bay - Ảnh 1
Tử vi ngày 2/10/2022, Mão - Dậu Tương Xung khiến tuổi Mão dễ có những xung đột ý kiến với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày Chủ nhật của tuổi Thìn đường công việc lâm Kiếp Tài nên thời gian gần đây sẽ có điềm tranh đấu, ghen ghét lẫn nhau trong công việc hoặc bị cướp công. Những bạn đang kinh doanh buôn bán thì nên nhìn thị trường kẻo bị cướp mất khách lúc nào không hay.

Đã thế chuyện tiền bạc của Thìn còn bị tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh thẳng thắn nói ra ý kiến của mình, vô tình lại đắc tội với kẻ tiểu nhân lòng dạ nhỏ nhen chặn đường làm ăn. Cho người khác nợ tiền thì không đòi được, toàn gặp những người lì lợm thiếu ý thức.

Đúng ngày mai (Chủ nhật ngày 2/10), 3 con giáp lâm kiếp tài, dễ bị tiểu nhân ganh ghét, tiền tài không cánh mà bay - Ảnh 2
Ngày Chủ nhật của tuổi Thìn đường công việc lâm Kiếp Tài nên thời gian gần đây sẽ có điềm tranh đấu, ghen ghét lẫn nhau trong công việc hoặc bị cướp công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc dễ có trục trặc lớn như nghỉ việc giữa chừng, xin nghỉ dài ngày hoặc bỏ dở công việc hiện tại đang làm. Công việc chồng chất gây ra ức chế, không hài lòng với mức lương hiện tại, chỉ muốn tìm chỗ làm mới hoặc nghỉ ngơi một thời gian để lấy tinh thần. Đường tài lộc của con giáp này kém may mắn vì Tương Hại cục đe dọa. Bạn là người nóng tính nên khi giải quyết những chuyện liên quan đến tiền cần phải bình tĩnh hết sức kẻo chuyện bé xé ra to. Những người sắp chuyển việc nên cân nhắc nếu như thấy mức lương ở hiện tại vẫn ổn.

Chuyện tình cảm có tin tốt nhờ Kim sinh Thủy. Hội độc thân vui tính, hoạt bát nên hay được người khác giới để ý. Hôm nay con giáp này dễ nhận được nhiều sự đồng thuận của mọi người. Nếu chọn ngày này để ra mắt bạn trai, bạn gái cũng rất phù hợp đấy bạn nhé.

Đúng ngày mai (Chủ nhật ngày 2/10), 3 con giáp lâm kiếp tài, dễ bị tiểu nhân ganh ghét, tiền tài không cánh mà bay - Ảnh 3
Công việc dễ có trục trặc lớn như nghỉ việc giữa chừng, xin nghỉ dài ngày hoặc bỏ dở công việc hiện tại đang làm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai (30/9), 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Thần Tài hồi đáp tin vui, cầu gì được nấy, đắc lộc đắc tài

Sau ngày mai (30/9), 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Thần Tài hồi đáp tin vui, cầu gì được nấy, đắc lộc đắc tài

Nhờ nhận được sự giúp đỡ của Thần Tài nên 3 con giáp này có cơ hội làm giàu ngay sau ngày mai 30/9.

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