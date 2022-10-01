Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 2/10/2022, Thiên Tài chiếu vận, 3 con giáp gặp quý nhân phương xa, tiền tài không thiếu, cuối tuần thảnh thơi

Số trời đã định, dù làm thuê hay làm chủ thì trong ngày Chủ nhật 2/10/2022, những con giáp may mắn này uống no lộc trời, gánh tiền mỏi lưng, đổi đời ngoạn mục.

Tuổi Tý Tử vi Chủ nhật ngày 2/10/2022, công việc của Tý rất suôn sẻ, cuối tuần thảnh thơi hơn người. Người đi làm xa có quý nhân giúp đỡ, không phải lo gặp bất trắc. Những bạn làm công việc mang tính chất di chuyển, hội họp thì suôn sẻ trăm bề, không lo làm ăn thất bát. Đường tài lộc khởi sắc không kém vì có Thiên Tài chiếu vận. Người tuổi này dễ trúng thưởng, được cho tiền hoặc phát tài bất ngờ trong ngày này. Tuy nhiên tử vi cảnh báo bạn không nên dấn thân vào mấy trò đỏ đen kẻo tiền mất tật mang, không còn xu dính túi. Đường tình cảm yên ổn nhờ hai hành Thủy tương hòa. Mặc dù bận rộn với công việc ở bên ngoài nhưng Tý vẫn lo chu toàn cho gia đình, không để ai phải chịu thiệt thòi. Chính vì vậy nên gia đình bạn vẫn rất bình an vô sự, đừng lo nghĩ nhiều nhé.

Tử vi Chủ nhật ngày 2/10/2022, công việc của Tý rất suôn sẻ, cuối tuần thảnh thơi hơn người - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Tuổi Dần may mắn được Chính Quan tương trợ nên công việc đỡ vất vả hơn hẳn trong ngày Chủ Nhật. Những ai đang chờ tin vui thi cử, xin việc hoặc đòi quyền lợi thì sắp thành công rồi đó. Bạn cũng là người làm được việc và khiêm nhường nên chẳng ai dám ăn hiếp, ngược lại còn được rất nhiều người yêu mến. Vận trình tình cảm may mắn hơn dự kiến nhờ Thủy Mộc tương sinh. Nhiều người sắp đón tin vui liên quan đến sinh nở, cưới hỏi, yêu đương đến với mình. Một số người sẽ làm lành với nửa kia sau thời gian dài giận dỗi, chiến tranh lạnh với nhau.

Tuổi Dần may mắn được Chính Quan tương trợ nên công việc đỡ vất vả hơn hẳn trong ngày Chủ Nhật - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Vào ngày Chủ nhật cuối tuần, công việc của Hợi được Chính Quan nâng đỡ nên cực kỳ hên, con cháu có tin vui liên quan đến thi cử, công việc, những bạn nào chờ tin tức công việc cũng sớm nhận được tin tốt. Người làm nghề tự do có thể nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức bỏ ra. Vận trình tài lộc tốt lên hơn hẳn so với những ngày trong tuần. Công sức mà con giáp này bỏ ra được đền đáp xứng đáng, lương thưởng được tăng cao. Cuộc sống của bạn dễ thở hơn khi không phải loay hoay để xử lý chuyện tiền nong như suốt thời gian qua. Chuyện tình cảm bình ổn, không có gì đáng lo, nếu có vấn đề thì nó cũng do bạn nghĩ nhiều mà ra. Trong chuyện tình cảm, cảm thấy mình ko quan trọng đối với họ thì phải quay đầu đi. Bạn bè chơi với nhau cũng vậy, cốt là chân thành chứ tính toán chi li từng chút một mất vui. Vào ngày Chủ nhật cuối tuần, công việc của Hợi được Chính Quan nâng đỡ nên cực kỳ hên, con cháu có tin vui liên quan đến thi cử, công việc, những bạn nào chờ tin tức công việc cũng sớm nhận được tin tốt - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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