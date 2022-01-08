Đúng ngày mai, Chủ Nhật 9/1/2022, vận xui đeo bám tới cuối tuần, 3 con giáp đau đầu giải quyết rắc rối do có kẻ tiểu nhân ám toán

Tâm linh - Tử vi 08/01/2022 12:09

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Chủ Nhật 9/1/2022, 3 con giáp bị vận xui đeo bám tới cuối tuần, chạy ngược chạy xuôi giải quyết vấn đề còn tồn đọng.

Tuổi Mùi

Xem tử vi 12 con giáp cho thấy có những tác động bất lợi cho người tuổi Mùi trong hôm nay. Dù bạn đã nỗ lực nhưng vẫn khó tránh khỏi những điều không mong muốn xảy ra. Trong ngày nghỉ mà bản mệnh vẫn phải đau đầu giải quyết không ít vấn đề rắc rối do có kẻ tiểu nhân ám toán. Lúc này bạn cần khéo léo xử sự để không tạo ra sơ hở cho đối phương nắm thóp nữa.

Trong chuyện tình cảm, bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Đừng tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho người ấy, bởi cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm xây dựng mái ấm.

tu vi 12 con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Kiếp Tài gây họa, người tuổi Thân dễ vướng phải rắc rối với đồng nghiệp. Bạn không nên là người châm ngòi mâu thuẫn. Nếu có việc gì không phù hợp với quan điểm của mình, bạn cũng nên bình tĩnh trao đổi với mọi người.

Trước khi đi đến một quyết định nào đó, bạn cũng nên học cách lắng nghe góp ý của người khác, không nên cứng đầu cứng cổ làm việc theo ý của mình. Sự bốc đồng sẽ khiến bạn lâm vào rắc rối.

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hôm nay có thể sẽ gặp phải những chuyện bất trắc do kẻ tiểu nhân dày công hãm hại trong ngày Thiên Quan giáng họa. Vận trình trắc trở, luôn có trục trặc xảy ra nửa chừng khiến những chú Rắn hoang mang vô cùng.

Nếu vẫn phải đi làm trong hôm nay, bản mệnh cần chú ý đề phòng trong công việc, cẩn thận bị kẻ xấu lợi dụng, ném đá giấu tay.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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