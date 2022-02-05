Đúng ngày mai, Chủ Nhật 6/2/2022, vận đỏ năm mới tạm biệt 3 con giáp, điềm xui kéo về, cuộc sống phát sinh rắc rối, tâm tư rối ren gây hao tổn TÀI LỘC

Tâm linh - Tử vi 05/02/2022 12:11

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Chủ Nhật 6/2/2022, vận đỏ năm mới tạm biệt 3 con giáp, điềm xui kéo về khiến cho tài lộc hao tổn, sự nghiệp éo le.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp dự đoán, người tuổi Mão cần cẩn trọng hơn trong cách hành xử của mình trong ngày có Thiên Quan chiếu mệnh như hôm nay. Nhất là trong các mối quan hệ với cấp trên hay người có chức có quyền, cần khiêm tốn, tránh đối đầu trực diện kẻo mang thiệt vào thân.

Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình không mấy hài hòa trong ngày này. Những bất đồng từ những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống lại đang ngấm ngầm chia rẻ tình cảm giữa mọi người với nhau.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này phải đối diện với không ít rắc rối phát sinh. Tốt nhất bạn nên tránh xa những chuyện bao đồng thị phi kẻo rước họa vào thân lúc nào chẳng hay.

Lại thêm Kiếp Tài giáng mệnh, con giáp này cần hết sức đề phòng, chớ dễ dàng tin lời người khác mà bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Tiền trong tay hãy giữ chặt lấy, đừng để cho ai có cơ hội dòm ngó.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình hôm nay của người tuổi Ngọ không được khả quan. Dường như có kẻ xấu bụng đang nhắm vào bạn, buông lời rèm pha nhằm hạ uy tín của bạn trong những ngày Tết này.

Trong trường hợp này, bạn đừng nên nổi nóng làm gì, tốt nhất hãy cứ tập trung làm tốt việc của mình, hãy dùng hành động thiết thực để chứng minh. Khi ấy Thiên Ấn sẽ đồng hành cùng bạn, mang đến cho bạn cơ hội để thể hiện bản thân và tỏa sáng với năng lực của mình.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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