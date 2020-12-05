Đúng ngày mai Chủ Nhật 6/12, 4 con giáp THỪA TIỀN, DƯ TÌNH, lộc duyên song hành

Dậu tha hồ đếm tiền mỏi tay, bước ra đường là lộc lá rơi trúng đầu. Tài lộc của bạn đổ vào đầy túi tiêu xài không hết. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng sáng tạo và tài ăn nói nên được cấp trên yêu mến, ưu ái giao cho nhiệm vụ quan trọng.

Cấp trên có cái nhìn đặc biệt ấn tượng với bạn nên tha hồ thể hiện tài năng. Những việc bạn làm đều được công nhận, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu có vinh hoa, tiền bạc đổ về như thác nước.

Thân là con giáp may mắn nằm không hưởng phúc lộc lớn trời ban cho. Ngày Chủ Nhật của bạn khá thoải mái, thảnh thơi đếm tiền đổ về đầy nhà khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Trong công việc, bạn được cấp trên công nhận tài năng, tha hồ thể hiện tài năng của mình.

Những người tuổi Thân khá chăm chỉ, cần cù nên được cấp trên xem trọng tài năng. Bạn được đánh giá khá cao về tài xử lý công việc nên đạt được khá nhiều thành tựu lớn trong công việc. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui, khởi sắc, tìm được nhân duyên như ý.

Tuổi Mùi

Vận trình của bạn có nhiều khởi sắc, tin vui đổ về ồ ạt không đỡ kịp. Tài chính của bạn khá ổn định, muốn tiêu bao nhiêu có bấy nhiêu không sợ thất thoát nhiều. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn cũng ngày càng bền vững hơn nhiều.

Mùi giàu có nứt tường đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp giàu có thừa tiền, thừa lộc trong thời điểm vàng son này. Những dự định bạn đang ấp ủ bấy lâu nay đã được thực hiện suôn sẻ, hãy chăm chỉ để mang về nhiều thành tựu lớn.

Tuổi Dần

Vận trình của Dần có nhiều bước tiến triển, bạn tìm được con đường mới trong công việc. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại có nhiều trục trặc, không như ý muốn. Mối quan hệ của bạn rạn nứt vì có kẻ thứ ba chen ngang. Cả hai bất đồng quan điểm vì những điều nhỏ nhặt và cảm thấy khó chịu khi ở cạnh nhau. Điều này khiến mối quan hệ vô cùng ngột ngạt.

Dần có nhiều tin vui về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Đối mặt với nhiều thử thách sẽ giúp bạn trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Dự định bấy lâu nay cũng được hoàn thành nên bạn yên tâm, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hãy chuẩn bị tình thần đón nhận nhiều tin vui trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm