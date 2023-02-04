Đúng ngày mai, Chủ nhật 5/2/2023: Dậu - Tuất bội thu, tiền tài không cầu mà được, Dần lục hợp chiếu cố, tháo vát trong mọi việc

Tâm linh - Tử vi 04/02/2023 06:45

Tử vi Chủ nhật ngày 5/2/2023 của 12 con giáp biết trước số vận của mỗi người trong ngày biến động như thế nào, người ăn ở có phúc thì có phần, hung sẽ biến thành cát.

Tử vi tuổi Dần

Tử vi Chủ nhật ngày 5/2/2023, Chính Ấn chiếu mệnh giúp tuổi Dần tháo vát và nhanh nhảu hơn trong mọi việc. Vì bạn đã sắp xếp xong mọi việc từ trong tuần nên cuối tuần có thời gian nghỉ ngơi thảnh thơi. Người làm dịch vụ du lịch, vận tải, buôn bán tuy hơi bận rộn nhưng lại vui. Tuy nhiên các bạn cần bứt phá hơn nữa để vươn xa trong năm mới.

Đường tài vận khá may mắn nhờ Lục Hợp chiếu cố. Bạn vốn là con giáp giỏi ngoại giao, làm ăn có tâm nên ắt sẽ có tầm, có tiền. Hôm nay hợp tác buôn bán, kiếm tiền cũng có lợi, không lo lỗ vốn, người được nhiều nhất sẽ là bạn. Vận trình tình cảm tốt lên nhờ cục diện Thủy Mộc tương sinh. Gia đình hòa thuận, êm ấm, người già trong nhà có bệnh sẽ sớm khỏi và khỏe lên.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 5/2/2023: Dậu - Tuất bội thu, tiền tài không cầu mà được, Dần lục hợp chiếu cố, tháo vát trong mọi việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Dậu

Thiên Tài trợ mệnh có lợi cho những người tuổi Dậu làm nghề tự do, thừa kế sản nghiệp gia đình hoặc có nghề tay trái. Con giáp thông minh này biết cơ hội luôn đến với tất cả mọi người, biết rõ điều mình muốn là gì nên không bao giờ bỏ lỡ thời cơ đến với mình.

Có vẻ như bản mệnh sẽ tìm được hướng đi mới cho tiền tài của mình. Một số người có vận may rơi xuống bất ngờ, các bạn có thể thử mua một tờ vé số hoặc bốc thăm trúng thưởng. Nhìn chung con giáp này không phải lo lắng gì chuyện tiền bạc, đừng ham mê cờ bạc là được. Vận tình cảm có tiến triển nhờ Kim Thủy tương sinh. Cát khí giúp những người cô đơn sớm tìm thấy được nửa kia lý tưởng của mình. Bạn sống khá đơn giản và vô tư, vui tính đem lại cho những người xung quanh cảm giác thoải mái, đặc biệt là những người trẻ tuổi.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 5/2/2023: Dậu - Tuất bội thu, tiền tài không cầu mà được, Dần lục hợp chiếu cố, tháo vát trong mọi việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Tuất

Chính Quan giúp cho công việc của tuổi Tuất thuận buồm xuôi gió trong ngày cuối tuần này. Xem ngày tốt xấu thì thấy hôm nay là ngày lành để Tuất tiến hành khai trương, thi cử, làm hồ sơ, đăng kí khóa học, mở hàng. Con giáp này chỉ cần kiên định và nỗ lực với những gì mình đã chọn mà thôi, trời xanh đã an bài.

Đường tài lộc khởi sắc nhờ Tam Hội nâng đỡ. Việc buôn bán kinh doanh của con giáp này cũng rất thuận lợi, không bị lỗ nhiều. Người tuổi này ăn ở hiền lành, hay được mọi người ủng hộ và hỗ trợ hết lòng nên càng có thêm động lực cố gắng, tiền bạc ùn ùn kéo về. Vận tình cảm may mắn hơn người nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim. Nếu bạn còn thức dậy nguyên vẹn vào buổi sáng, thì đó là một ngày tốt lành, đừng đòi hỏi cao sang. Người trong gia đình sống yêu thương nhau, có dấu hiệu tốt lành báo tin sắp có người thân hoặc bạn bè về thăm nhà.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 5/2/2023: Dậu - Tuất bội thu, tiền tài không cầu mà được, Dần lục hợp chiếu cố, tháo vát trong mọi việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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